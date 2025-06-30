«Я бы и сам тоже справился»: Соседов высказался о Матвиенко в составе жюри от РФ конкурса «Интервидение»
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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о назначении Игоря Матвиенко представителем России в жюри «Интервидения-25». Он признался, что тоже мог бы справиться с этими обязанностями.
Напомним, что народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко вместе с коллегами из стран, чьи музыканты будут бороться в этом году за победу, примет участие в финальном голосовании, на котором определится победитель конкурса.
Сергей ответил, как он относится к этому назначению, и были ли кандидаты лучше Матвиенко.
«А чем Игорь Матвиенко плох? Абсолютно ничем. А всех достойных нельзя одновременно поставить членами жюри. Мог быть и Матецкий, и Дробыш, и Фадеев… Более того, я бы и сам тоже справился с обязанностями члена жюри этого конкурса», – поделился музыкальный критик.
Соседов рассказал, на что бы обращал внимание при выборе победителя конкурса.
«На качество музыкального материала, современность и адекватность аранжировки, вокальный уровень исполнения и, конечно, на содержательный пафос произведения (художественный смысл). Ну и, конечно, много будет значить харизма самого исполнителя и его творческая энергия», – отметил Сергей.
Ранее Сергей Соседов высказался о премии ТЭФИ.