«Я благодарен стране и народу»: Авраам Руссо рассказал, почему остался в России

Исполнитель хита «Знаю» Авраам Руссо рассказал, почему остался в России. Певец признался в интервью сайту «Страсти», что любит своих поклонников. Об уехавших из страны артистах он высказался сдержанно.

«Каждый человек свободен в своем выборе. Что касается меня — я благодарен стране и народу, которые меня приняли. Предательство для меня неприемлемо. У каждого своя жизнь, но у меня есть моя истина быть благодарным. Я остаюсь верен своим принципам: если весь мир против истины, я против мира. Но обсуждать решения других — не в моих правилах. У каждого свой путь», – поделился звезда.

Авраам Руссо прославился, в том числе благодаря хитам с Кристиной Орбакайте. Ее мать Алла Пугачева покинула Россию после начала СВО с мужем-иноагентом. Певец высказался об этом.

«Это ее личное решение. Алла Борисовна — легенда. Что касается ее мужа – значит он выбрал для себя именно такой путь. Я не хочу комментировать эту ситуацию, ведь я не знаю ее обстоятельств», – добавил певец.

Полное интервью Руссо о семье, слухах о романе с Кристиной Орбакайте и диагностике заболеваний можно прочитать здесь.