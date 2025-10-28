WB рискует разделить ответственность с продавцом: адвокат Жорин о тяжбе из-за копирования платья Пересильд

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки грозится подать в суд на продавцов, которые, по ее мнению, скопировали платье Анна Пересильд из фильма «Алиса в стране чудес». Сайт «Страсти» решил узнать, каковы шансы у истца, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину. Также специалист в области права рассказал, чем вся эта ситуация может обернуться для компании Wildberries (WB), которая разметила у себя коммерческое объявление.

По словам Жорина, у Канделаки шансы на удовлетворение иска высокие. Так, гендир ТНТ утверждает о наличии полного пакета документов, включая эксклюзивные эскизы дизайнера платья. То есть у истца есть исключительные права на объект. А если товар на маркетплейсе действительно копирует узнаваемую модель, то это — использование произведения без согласия правообладателя. Практика по интернет-нарушениям авторских прав идет по линии защиты правообладателя. Суды признают размещение и продажу копий в Сети использованием произведения и взыскивают компенсации. Нарушителям в таком случае грозит по ст. 1301 ГК РФ:

от 10 000 до 5 000 000 руб. по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

либо двукратную стоимость контрафактных экземпляров;

либо двукратную стоимость права использования соответствующим способом.

Плюс стандартный набор: запрет использования, изъятие и уничтожение контрафакта, взыскание расходов (в т.ч. на представителя), публичное опровержение/указание на источник — если будет заявлено. На старте разумно просить обеспечительные меры: запрет продаж на время процесса.

Что касается WB, то, по словам Жорина, маркетплейс не несет автоматической ответственности за действия продавца, но после получения надлежащего уведомления о нарушении должен оперативно удалить товар. Если уведомление было и карточка не снята, суды все чаще рассматривают вопрос солидарной ответственности площадки как лица, способствующего нарушению.