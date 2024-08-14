«Взлом был ухищренный»: как мошенники смогли обмануть Долину на миллионы и завладеть ее соцсетью

Бывший хакер Петр Севера Левашов рассказал, как мошенники смогли взломать социальную сеть певицы Ларисы Долиной. По его словам, могли быть использованы сложные схемы, так как артистка является знаменитостью. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».

Левашов отметил, что от случившегося с Ларисой Александровной не застрахован никто. Но можно предпринять ряд действий, которые помогут защититься от злоумышленников.

«С Ларисой Долиной произошли два независимых события, они никак, на мой взгляд, между собой не связаны. Первое — это мошенничество с ее квартирой, на которую сейчас наложен арест. Это может случиться с каждым, у кого есть недвижимость. Наверное, самый хороший способ защититься от этого, это перейти на сайт Госуслуг и написать заявление о запрете любых действий с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Соответственно, это заявление нужно подписать своей электронной подписью. Несколько дней оно будет рассматриваться», - заявил Петр Левашов.

Чтобы защитить социальные сети, экс-хакер рекомендует более ответственно подходить к выбору пароля. Это могло бы спасти и Ларису Долину.

«Что касается взлома социальных сетей, размещения политической агитации — тоже, наверное, никто не застрахован. Нужно поставить длинный уникальный пароль, скажем, больше 15 символов, не использовать в нем имена, дни рождения. Просто должен быть случайный набор букв, символов, спецсимволов. Обязательно включить в социальных сетях двухфакторную идентификацию, чтобы, соответственно, без получения короткого кода в СМС злоумышленник не мог зайти в ваши соцсети», - рассказал программист.

Петр Левашов не исключил, что для взлома Ларисы Долиной мошенники использовали «ухищренные» схемы, так как дело касалось публичного человека с большой аудиторией.

«С учетом известности человека здесь может быть более ухищренный взлом с рассылкой вируса, специально написанного для этого человека, который ни один антивирус не поймает. Можно также заразить и телефон, постепенно атаку расширять. Думаю, в случае с Ларисой Долиной взлом был более ухищренный. Наверное, ее постепенно взламывали, получив доступ и к телефону, и к компьютеру», - поделился Петр Левашов.

Ранее полиция задержала курьершу, забравшую деньги у обманутой Ларисы Долиной.