«Вызывают сексуальные фантазии у мужчин»: почему Успенская и Долина предпочитают откровенные наряды
Сексолог Гарт объяснила пристрастие Успенской и Долиной к мини почти в 70 лет.
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Певицы Любовь Успенская и Лариса Долина нередко сталкиваются с критикой поклонников, связанной с внешним видом. Многих не устраивает, что артистки, которым скоро исполнится 70 лет, до сих пор часто оголяются на публике и предпочитают носить мини-юбки. Портал «Страсти» обратился к сексологу и ментору Зине Гарт и узнал, по какой причине вокалистки предпочитают откровенные образы.
Любовь знаменитостей к молодежным нарядам не одобряют не только фанаты, но и многие эксперты стиля. Например, историк моды Александр Васильев заявлял, что Любови Залмановне стоит уже давно отказаться от коротких платьев и перейти на более сдержанные модели. Однако прислушиваться к мнению критиков звезда шансона не собирается. Она считает, что вправе носить то, что хочет, а все, кто говорит про нее плохо, просто завидуют.
По мнению эксперта Гарт, и Любовь Успенская, и Лариса Долина в молодости были настоящими секс-символами, и с возрастом эта их энергия не угасла. При этом их сексуальность не зависит от наличия партнера, они ее поддерживают самостоятельно, привлекая к себе внимание публики.
В том, что артистки пенсионного возраста предпочитают открытые наряды, специалист не видит ничего плохого.
Обе женщины несколько десятилетий подряд являлись центром внимания миллионов людей, ловя восхищенные взгляды мужчин и женщин, конечно, они будут желать продлить это чувство. Я со своей стороны могу только восхищаться их упорством и целеустремленностью. Конечно, количество поклонников сильно сократилось, в сравнении с их звездными годами, вместе с тем, их миссия трансформировалась в не менее благородную. Они по-прежнему восхищают и вызывают сексуальные фантазии у некоторых мужчин, а также они вдохновляют сотни тысяч женщин их возраста следить за собой, улучшать качество своей жизни, путешествовать, получать новые знания, развивать хобби.
Зина Гарт
Эксперт по отношениям, ментор
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