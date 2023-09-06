Психолог назвала 3 причины, объясняющих пристрастие 45-летней Толкалиной к откровенным фото
Психолог Мирная объяснила откровенные фото Толкалиной ее страхом перед старостью.
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Любовь Толкалина стала самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. И причиной этого являются не только творческие успехи актрисы. Дело в том, что 45-летняя знаменитость нередко выкладывает в Сеть откровенные снимки, провоцируя споры в комментариях. С чем связано желание артистки показывать себя без одежды? Может ли за этим скрываться неприятие возраста? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная дала ответы на обозначенные вопросы.
По словам эксперта, Любовь — яркий представитель истерического типа личности. Это заметно по тем особенностям поведения, которые она показывает на публике.
Истерикам характерны:
1. Страх перед старением и желание сохранить молодость
«У каждого это проявляется по-разному. Кто-то чрезмерно увлекается косметологией. Другие — не вылезают из кабинетов пластических хирургов. У Любови мы видим третий сценарий: «натуральность и естественность»», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
Толкалина не скрывает, что она увлекается йогой, принимает отвары из трав и делает дыхательные практики. Всё это, по словам психолога, — поиск методов, которые помогут «продлить молодость».
2. Желание быть в центре внимания
«Истерики стремятся к поддержанию интереса к себе. Для этого Любовь и использует откровенные снимки. Подобное желание у нее никак не связано с возрастом. Напомню, что у актрисы первая фотосессия для мужского журнала была в 2001 году», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Психолог
При этом истерикам важно публичное одобрение. Вот почему Толкалина остро реагирует на комментарии по поводу своих фото: она пишет посты-объяснения и упоминает об этом во многих интервью.
«Зачем я даю здесь именно эти картинки? Точно не для демонстрации себя как женщины. Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в телевизоре», — обратилась к фолловерам Любовь.
3. Псевдосексуальность
«Женщины-истерики часто видят раскрытие своей привлекательности через сексуальные образы. Им кажется, что чем откровеннее наряд, чем больше эротики, тем женственнее. Поэтому мы видим, что многие фото Любови обладают сексуальным подтекстом: открытые позы, томные взгляды, просвечивающее белье», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Также Инна добавила: за откровенными снимками Толкалиной скрывается желание понравиться своему мужчине. Недавнее интервью актрисы это только подтверждает.
«Саймон, собственно, был тем, для кого это снято. Конечно, такие фотографии обычно делаются для него», — призналась знаменитость в эфире шоу «Ты не поверишь!».