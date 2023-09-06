Психолог назвала 3 причины, объясняющих пристрастие 45-летней Толкалиной к откровенным фото

Любовь Толкалина стала самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. И причиной этого являются не только творческие успехи актрисы. Дело в том, что 45-летняя знаменитость нередко выкладывает в Сеть откровенные снимки, провоцируя споры в комментариях. С чем связано желание артистки показывать себя без одежды? Может ли за этим скрываться неприятие возраста? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная дала ответы на обозначенные вопросы.

По словам эксперта, Любовь — яркий представитель истерического типа личности. Это заметно по тем особенностям поведения, которые она показывает на публике.

Истерикам характерны:

1. Страх перед старением и желание сохранить молодость