«Вызывает отрыжку»: Дмитрий Дибров отказался от идеи снять фильм

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил премьеру фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Компанию ему составила 35-летняя жена Полина. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

65-летний экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» вышел под руку с супругой к журналистам и ответил на вопрос о том, хотел бы он сам выступить в роли режиссера и снять фильм.

«Боюсь, не получилось бы у меня. Потому что, то, что нравится мне - больше не нравится никому. А то, что нравится всем остальным, у меня вызывает отрыжку», - заявил Дибров.

Для мероприятия он выбрал стильные очки в крупной черной оправе, а также надел кожаную куртку и черный пуловер. Телеведущий пребывал в хорошем расположении духа и с удовольствием отвечал на вопросы представителей СМИ.