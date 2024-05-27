Вызывает ли «Оземпик» онкологию: мнение врача-эндокринолога

«Оземпик» — современный сахароснижающий препарат, который относится к группе агонистов рецептора ГПП-1 (продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулирует выработку инсулина — прим. «Страсти»). Изначально лекарство было создано для лечения сахарного диабета, но многие звезды начали использовать его для похудения. После Ким Кардашьян, Келли Озборн средство попробовали и отечественные знаменитости. Существует мнение, что «Оземпик» способен вызвать рак. О том, так ли это, рассказала порталу «Страсти» врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог «ИНВИТРО-Сибирь» Анна Чернявская.

По словам эндокринолога, при испытаниях препарата на крысах действительно были зафиксированы случаи возникновения рака щитовидной железы. Но на людях подобные исследования не проводились, поэтому подтверждения связи лекарства с онкологическими заболеваниями при многолетнем использовании препарата не произошло.

«Когда лекарство появилось в России, его стали широко использовать. В том числе среди звезд нашей эстрады было много тех, кто сильно похудел и открыто рекламировал „Оземпик“. Однако, это не простой препарат и дело не только в высокой цене. Его назначение и использование должно быть целесообразно. Оно должно проходить строго под контролем профильного врача-специалиста», — пояснила эндокринолог.

Подробнее о препарате и его побочных эффектах читайте в материале портала «Страсти».