«Оземпик» для похудения: отзывы, риски, эффект и мнение эксперта
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Про препарат «Оземпик» начали активно писать западные СМИ год назад. Многие звезды стали принимать лекарство от диабета не по его прямому назначению, а для похудения. По слухам, данное средство использовала Ким Кардашьян, когда ей нужно было снизить вес, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala. «Оземпик» пили Илон Маск, Мадонна, Келли Осборн и её мать Шэрон. Последовали тренду и российские знаменитости: Дана Борисова, например, не стала скрывать, что худела при помощи лекарства для диабетиков и даже давала его своей дочери. Портал «Страсти» разобрался вместе с врачом, насколько опасен этот препарат, и чем рискуют люди, которые избавляются от лишних килограммов таким методом.
Что такое «Оземпик», и как он помогает снизить вес
«Оземпик» — современный сахароснижающий препарат, который относится к группе агонистов рецептора ГПП-1 (продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулирует выработку инсулина — прим. «Страсти»). Международное название препарата — «Семаглудит». Он выпускается в виде раствора для инъекций, объясняет врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог «ИНВИТРО-Сибирь» Анна Чернявская.
Изначально он был создан для лечения сахарного диабета второго типа: с его помощью удается хорошо контролировать уровень глюкозы.
«Это происходит на фоне небольшого риска развития гипогликемических состояний, связанных с низким уровнем сахара. Они крайне опасны для пациентов. „Оземпик“, простыми словами, „сахар ниже нижнего не снижает“. Он влияет только на повышенный уровень сахара в крови»", — говорит Анна Чернявская.
Как пояснила специалист, препарат зарекомендовал себя как безопасный и эффективный. Принимая его, у пациентов с диабетом увеличивается выработка инсулина, и в результате лучше усваивается глюкоза. Снижение аппетита приводит к уменьшению массы тела. В итоге улучшается чувствительность организма к собственному инсулину. При этом достаточно делать всего одну инъекцию в неделю.
С чего началась шумиха вокруг препарата
Лекарство начали активно обсуждать после стать в журнале The Cut. Издание утверждало, что светская львица Ким Кардашьян использовала средство, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро на Met Gala. После этого все СМИ принялись писать о нем. Западных и отечественных звезд начали подозревать в применении «Оземпика». Некоторые яро отрицали, что его пили, а кто-то, наоборот, пел препарату дифирамбы.
«Я думаю, это потрясающе. Есть миллион способов похудеть, почему бы не сделать это с помощью чего-то не такого скучного, как тренировки? Люди, которые ненавидят „Оземпик“ это больше всего, — это люди, которые сами тайно колют себе его или злятся, что они не могут себе этого позволить», — говорила Келли Осборн.
Коснулся данный тренд и отечественных звезд. Дана Борисова призналась, что применяла препарат для похудения и даже давала его 17-летней дочери Полине. Многие раскритиковали телеведущую и заявили, что она подвергает опасности свое здоровье и здоровье своей наследницы.
По словам Борисовой, «Оземпик» в отечественном шоу-бизнесе использует «каждый второй». Позже она все же отказалась от препарата: поклонники заметили, что после этого звезда стала выглядеть гораздо лучше.
Лечение ожирения
Ученые обнаружили потенциал действия препарата для лечения ожирения, говорит эндокринолог. Во-первых, лекарство оказывает влияние на головной мозг и на его центр насыщения. В результате чувство сытости приходит гораздо быстрее.
Во-вторых, при его использовании замедляется перистальтика кишечника и процесс пищеварения.
«То есть меньший объем пищи вызывает ощущение полного желудка, и человек даже с повышенным аппетитом не может есть большие объемы пищи, — объясняет доктор. — При применении препарата „Оземпик“ на определенном этапе возникает чувство распирания или даже тошноты, когда человек употребляет большое количество пищи».
Выяснив, что лекарство влияет на массу тела, фармацевтические компании выпустили препарат на основе его действующего вещества — семаглутида. В инструкции указано, что его применяют при ожирении, без сахарного диабета. Но, по сути, это один и тот же препарат.
Побочные действия
Как и у любого лекарства, у «Оземпика» есть побочные эффекты. Некоторые звезды особенно жаловались на них. У дочери Даны Борисовой после месячного курса уколов появилась тошнота и головокружение. На проблемы со стороны ЖКТ жаловались и другие звезды.
Зачастую можно понять, кто из знаменитостей принимает препарат, по их внешнему виду. После курса «Оземпика» лицо становится осунувшимся из-за резкой потери веса. В итоге звездам приходится исправлять недостатки во внешности при помощи филлеров.
Появился даже термин Ozempic face — так говорят про лицо, которое стало пустым и вялым.
Анна Чернявская отмечает, что при правильном назначении препарата врачом, можно избежать побочных эффектов, зная индивидуальные особенности пациента.
В числе противопоказаний для приема лекарства: сахарный диабет первого типа, множественные эндокринные неоплазии второго типа, медуллярный рак щитовидной железы у пациента или в анамнезе его семьи.
Препарат запрещено употреблять при остром панкреатите и тяжелых хронических заболеваниях. Не изучено влияние препарата на пациентов с выраженной почечной или печеночной недостаточностью.
«Оземпик» вызывает онкологию: миф или правда?
По словам эндокринолога, при испытаниях препарата на крысах действительно были зафиксированы случаи возникновения рака щитовидной железы. Но на людях подобные исследования не проводились, поэтому подтверждения связи «Оземпика» с онкологическими заболеваниями при многолетнем использовании препарата не произошло.
«Когда лекарство появилось в России, его стали широко использовать. В том числе среди звезд нашей эстрады было много тех, кто сильно похудел и открыто рекламировал „Оземпик“. Однако, это не простой препарат и дело не только в высокой цене. Его назначение и использование должно быть целесообразно. Оно должно проходить строго под контролем профильного врача-специалиста», — пояснила эндокринолог.
Препарат ушел с российского рынка в 2023 году.