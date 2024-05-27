Про препарат «Оземпик» начали активно писать западные СМИ год назад. Многие звезды стали принимать лекарство от диабета не по его прямому назначению, а для похудения. По слухам, данное средство использовала Ким Кардашьян, когда ей нужно было снизить вес, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala. «Оземпик» пили Илон Маск, Мадонна, Келли Осборн и её мать Шэрон. Последовали тренду и российские знаменитости: Дана Борисова, например, не стала скрывать, что худела при помощи лекарства для диабетиков и даже давала его своей дочери. Портал «Страсти» разобрался вместе с врачом, насколько опасен этот препарат, и чем рискуют люди, которые избавляются от лишних килограммов таким методом.

Что такое «Оземпик», и как он помогает снизить вес

«Оземпик» — современный сахароснижающий препарат, который относится к группе агонистов рецептора ГПП-1 (продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулирует выработку инсулина — прим. «Страсти»). Международное название препарата — «Семаглудит». Он выпускается в виде раствора для инъекций, объясняет врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог «ИНВИТРО-Сибирь» Анна Чернявская.

Изначально он был создан для лечения сахарного диабета второго типа: с его помощью удается хорошо контролировать уровень глюкозы.