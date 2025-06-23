Выяснилось, с какими запросами звезды в России обращаются к тренеру по речи и голосу

Медиатренер Полина Маришова рассказала, с какими запросами к ней обращаются знаменитости. По словам эксперта, звезд интересует все, что связано с речью: правильная формулировка мыслей, четкая дикция, избавление от слов-паразитов. Об этом узнал сайт «Страсти».

«Для медийных людей речь — основной способ взаимодействия с аудиторией, в том числе аудиторией своего бизнеса, своего бренда. Для них особенно важно корректно формулировать мысли, четко и убедительно говорить, избавляться от слов-паразитов и так далее. Поэтому с ними мы работаем в основном над мастерством публичных выступлений», — сообщила Маришова.

Ее клиенты — люди разного возраста и статуса: от студентов до крупных предпринимателей, блогеров и артистов. Личная работа с Полиной стоит от 300 тыс. рублей до миллиона — зависит от длительности обучения и количества тем.

«Мои клиенты — абсолютно разные люди. Приходят учиться и студенты-подростки, и взрослые люди, которым от 40 до 50 лет. Среди них есть крупные медийные предприниматели и новички, ребята, которые только пробуют себя в новом деле. Навык поставленной речи и уверенность в себе необходимы всем. Что касается запросов, если выделять топ-3, то чаще всего на первом месте именно уверенность. То есть уверенность в коммуникации, в общении с людьми, в выступлениях, переговорах и так далее. Второе — это сам навык поставленной речи: глубокий голос, отсутствие слов-паразитов, четкая дикция. И третье — это проявленность. Когда человек хочет заявить о себе, в первую очередь нужно избавиться от страхов и неуверенности, дефектов речи, когда это возможно», — поделилась Маришова.

Подробнее о ее работе читайте в нашем интервью.