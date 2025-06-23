«От 300 тысяч до миллиона»: тренер по голосу и речи Полина Маришова рассказала о работе со звездами и их запросах

Можно носить дорогую одежду, красиво выглядеть, но без поставленного голоса произвести впечатление уверенного человека не получится. А чтобы стать нескучным собеседником, тем, с которым хотят коммуницировать, важно слушать и правильно задавать вопросы. Не про погоду, не на общие темы, а те, которые относятся к конкретному лицу.

Сайт «Страсти» пообщался с экспертом по речи и голосу, блогером-миллионником Полиной Маришовой. Она рассказала, с какими запросами чаще всего обращаются публичные люди, как завязать интересный разговор, а также дала совет, как правильно дышать, чтобы сделать голос глубоким и привлекательным.

Вам 20 лет, и к этому возрасту вы проделали большой путь: стали медиатренером №1, обрели аудиторию в 1,5 млн в соцсетях. В чем суть вашей работы?

Мне всегда очень нравилось то, чем я занимаюсь. Наверное, если бы я горела какой-то конечной целью, будь то заработок или определенное количество подписчиков в социальных сетях, достичь ее было бы сложнее. На пути у каждого человека бывают как удачи, так и неудачи, сложности, провалы. И когда ты зациклен на конечном результате, то очень легко потерять мотивацию, сталкиваясь с проблемами. Ты вкладываешь силы, энергию и не получаешь желаемого результата. Рано или поздно руки опускаются окончательно, и ты сдаешься.

В моем случае помогло не свернуть с пути и не опустить руки именно то, что мне нравился сам процесс. Просто делала все в удовольствие, и постепенно результаты радовали все больше. Мне кажется, когда находишь то, что действительно приносит удовольствие, делает счастливым, у тебя не может не получиться. Если тебе правда нравится то, чем ты занимаешься, итоги всегда будут достойными. В этом смысле я фанат своего дела.

Кто ваши клиенты? С какими запросами приходят?

Мои клиенты — абсолютно разные люди. Приходят учиться и студенты-подростки, и взрослые люди, которым от 40 до 50 лет. Среди них есть крупные медийные предприниматели и новички, ребята, которые только пробуют себя в новом деле. Навык поставленной речи и уверенность в себе необходимы всем. Что касается запросов, если выделять топ-3, то чаще всего на первом месте именно уверенность. То есть уверенность в коммуникации, в общении с людьми, в выступлениях, переговорах и так далее. Второе — это сам навык поставленной речи, то есть глубокий голос, отсутствие слов-паразитов, четкая дикция. И третье — это проявленность. Когда человек хочет заявить о себе, в первую очередь нужно избавиться от страхов и неуверенности, дефектов речи, когда это возможно.

К вам обращаются звезды шоу-бизнеса, публичные люди?

Я не могу раскрывать имена клиентов без согласования с ними, но такие действительно есть. Причем со многими звездными учениками мы работаем на постоянной основе. Это узнаваемые блогеры, артисты, предприниматели.

Какой запрос у знаменитостей?

Для медийных людей речь — основной способ взаимодействия с аудиторией, в том числе аудиторией своего бизнеса, своего бренда. Для них особенно важно корректно формулировать мысли, четко и убедительно говорить, избавляться от слов-паразитов и так далее. Поэтому с ними мы работаем в основном над мастерством публичных выступлений.

Сколько стоят ваши услуги?

В настоящее время я редко веду учеников лично. Стоимость индивидуального обучения у меня — от 300 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от длительности работы, количества тем и форматов.

Полина, для восприятия публикой важнее дикция или уверенность? Кто из звезд с неправильной речью вам нравится?

Пожалуй, уверенность может перекрыть любые недочеты. Даже если у человека нечеткая дикция, он заплетается, запинается, но абсолютно уверен в себе, внимание к особенностям речи будет минимальным. Аудитории больше запомнится подача. В качестве звезды с неправильной речью могу привести в пример Олесю Иванченко (юмористка, стендап-комик — прим. «Страсти»). В ее речи часто бывают логические ошибки, но выглядят они очень органично. Олеся — человек с выраженной харизмой, шармом. Надо понимать, что это часть образа, и за счет этой неидеальности она нравится аудитории.