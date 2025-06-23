«От 300 тысяч до миллиона»: тренер по голосу и речи Полина Маришова рассказала о работе со звездами и их запросах
© Предоставлено Полиной Маришовой
Можно носить дорогую одежду, красиво выглядеть, но без поставленного голоса произвести впечатление уверенного человека не получится. А чтобы стать нескучным собеседником, тем, с которым хотят коммуницировать, важно слушать и правильно задавать вопросы. Не про погоду, не на общие темы, а те, которые относятся к конкретному лицу.
Сайт «Страсти» пообщался с экспертом по речи и голосу, блогером-миллионником Полиной Маришовой. Она рассказала, с какими запросами чаще всего обращаются публичные люди, как завязать интересный разговор, а также дала совет, как правильно дышать, чтобы сделать голос глубоким и привлекательным.
Вам 20 лет, и к этому возрасту вы проделали большой путь: стали медиатренером №1, обрели аудиторию в 1,5 млн в соцсетях. В чем суть вашей работы?
Мне всегда очень нравилось то, чем я занимаюсь. Наверное, если бы я горела какой-то конечной целью, будь то заработок или определенное количество подписчиков в социальных сетях, достичь ее было бы сложнее. На пути у каждого человека бывают как удачи, так и неудачи, сложности, провалы. И когда ты зациклен на конечном результате, то очень легко потерять мотивацию, сталкиваясь с проблемами. Ты вкладываешь силы, энергию и не получаешь желаемого результата. Рано или поздно руки опускаются окончательно, и ты сдаешься.
В моем случае помогло не свернуть с пути и не опустить руки именно то, что мне нравился сам процесс. Просто делала все в удовольствие, и постепенно результаты радовали все больше. Мне кажется, когда находишь то, что действительно приносит удовольствие, делает счастливым, у тебя не может не получиться. Если тебе правда нравится то, чем ты занимаешься, итоги всегда будут достойными. В этом смысле я фанат своего дела.
Кто ваши клиенты? С какими запросами приходят?
Мои клиенты — абсолютно разные люди. Приходят учиться и студенты-подростки, и взрослые люди, которым от 40 до 50 лет. Среди них есть крупные медийные предприниматели и новички, ребята, которые только пробуют себя в новом деле. Навык поставленной речи и уверенность в себе необходимы всем. Что касается запросов, если выделять топ-3, то чаще всего на первом месте именно уверенность. То есть уверенность в коммуникации, в общении с людьми, в выступлениях, переговорах и так далее. Второе — это сам навык поставленной речи, то есть глубокий голос, отсутствие слов-паразитов, четкая дикция. И третье — это проявленность. Когда человек хочет заявить о себе, в первую очередь нужно избавиться от страхов и неуверенности, дефектов речи, когда это возможно.
К вам обращаются звезды шоу-бизнеса, публичные люди?
Я не могу раскрывать имена клиентов без согласования с ними, но такие действительно есть. Причем со многими звездными учениками мы работаем на постоянной основе. Это узнаваемые блогеры, артисты, предприниматели.
Какой запрос у знаменитостей?
Для медийных людей речь — основной способ взаимодействия с аудиторией, в том числе аудиторией своего бизнеса, своего бренда. Для них особенно важно корректно формулировать мысли, четко и убедительно говорить, избавляться от слов-паразитов и так далее. Поэтому с ними мы работаем в основном над мастерством публичных выступлений.
Сколько стоят ваши услуги?
В настоящее время я редко веду учеников лично. Стоимость индивидуального обучения у меня — от 300 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от длительности работы, количества тем и форматов.
Полина, для восприятия публикой важнее дикция или уверенность? Кто из звезд с неправильной речью вам нравится?
Пожалуй, уверенность может перекрыть любые недочеты. Даже если у человека нечеткая дикция, он заплетается, запинается, но абсолютно уверен в себе, внимание к особенностям речи будет минимальным. Аудитории больше запомнится подача. В качестве звезды с неправильной речью могу привести в пример Олесю Иванченко (юмористка, стендап-комик — прим. «Страсти»). В ее речи часто бывают логические ошибки, но выглядят они очень органично. Олеся — человек с выраженной харизмой, шармом. Надо понимать, что это часть образа, и за счет этой неидеальности она нравится аудитории.
У кого из знаменитостей идеальная речь, но нет очарования?
Таких, на мой взгляд, не существует. Без харизмы, уникальности невозможно прославиться. Если человек уже широко известен, значит, с очарованием и аутентичностью у него все в порядке.
Раскройте, как не быть скучным собеседником? Какие вопросы позволяют завязать интересный разговор на встрече?
Самый главный принцип — это уметь не только интересно рассказывать, но и внимательно слушать. Люди любят говорить о себе, и поэтому, если вы научитесь задавать правильные вопросы, то обязательно станете тем собеседником, с которым всегда приятно увидеться и хочется поддерживать общение. То есть крайне важно давать пространство собеседнику для того, чтобы он мог что-то рассказать.
Я рекомендую задавать личные вопросы и избегать общих тем. Вместо обсуждения погоды и обстановки можно спросить, например, следующее: «Я видела, что ты запускаешь бренд одежды, поделишься впечатлениями?». В случае, если беседовать предстоит с малознакомым человеком, особенно важно обращать внимание на детали. Чаще всего люди сами упоминают то, что им интересно. Задавайте больше вопросов о том, на что делает акцент сам собеседник, и вы заметите, как человек открывается, беседа идет более комфортно, без напряжения, заученных фраз и банальностей.
Правда ли, что надо говорить грудным голосом?
Мало кто понимает, что такое грудной голос. Я бы начинала с дыхания. Голос — это озвученный выдох. И соответственно, когда мы дышим поверхностным дыханием, воздух заполняет только верхнюю часть туловища, грудную клетку. Голос недостаточно глубокий, потому что у нас не хватает воздуха. И если мы переводим воздух в диафрагму, то есть ниже, ближе к нижним ребрам, в живот, если говорить простым обывательским языком, появляется больше глубины. При этом, подчеркну, нет такого, что если вы говорите не грудным голосом, то никто вас не будет слушать. Это не так. Важно, чтобы в голосе была энергия, харизма.
В правильном посыле нужно правильно дышать. Поделитесь с читателями «Страстей» секретом.
Чтобы правильно дышать, нужно научиться опускать дыхание ниже в диафрагму. Проще всего научиться этому, если положить руки на нижние ребра, как бы даже немного подлезть под них. В этом положении, когда руки лежат на ребрах, нужно сделать глубокий-глубокий вдох и постараться растолкать свои руки, ребра, почувствовать это движение. Проделывайте это упражнение каждое утро, каждый день, и осознанно переключаться между поверхностным и диафрагмальным дыханием станет легче.
Хотели бы быть голосом «Алисы»?
На самом деле, я об этом думала и честно признаюсь, что да, мне кажется, это прикольно, когда твой голос ежедневно слышит огромное количество людей. И самое главное, чтобы он никого не раздражал и был действительно приятным. Поэтому я бы с удовольствием. Яндекс, жду ваши предложения.
В свои 20 вы добились многого. Какие планы дальше?
В ближайшее время планирую открыть свою школу в офлайн-формате, потому что в онлайне у меня более 10 тысяч учеников. Я очень горжусь этой цифрой, но хочется масштабироваться во что-то более осязаемое. В приоритете — школа в Москве, в планах на 5-10 лет филиалы в разных городах нашей страны и, возможно, за ее пределами. Активно над этим работаем, надеюсь, что все получится.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Можно сказать, что мы вернулись в начало нашего разговора, к тому, с чего интервью начиналось. Для меня большая страсть — это мое дело и удовольствие от того, чем я занимаюсь. Когда ты чувствуешь, что находишься на своем месте, понимаешь, что действительно реализуешь свой потенциал, создаешь что-то важное, ценное, красивое для людей и для мира.