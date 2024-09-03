«Красиво ушла с российской сцены»: куда пропала певица MARUV после начала СВО

Певица MARUV уже долгое время не дает концерты в России, несмотря на то, что раньше активно выступала в Москве и регионах. В социальных сетях она пишет посты на английском языке, но при этом не отказывается от русскоговорящей аудитории. О том, куда она пропала, сколько зарабатывала и как изменились ее гонорары – узнал портал «Страсти».

Анна Корсун (настоящее имя певицы – прим. «Страсти») перестала мелькать в СМИ после начала СВО. Четко свою позицию артистка не обозначила, но все концерты отменила. В тот момент она находилась в положении и делилась, что беспокоится за безопасность своего малыша.

Первое время поклонники списывали пропажу MARUV на беременность и материнство. Фанаты надеялись, что после нескольких месяцев она вернется на российскую сцену, но этого так и не произошло. Причем перестала она выступать и за границей. Ее тур по Германии перенесли на 2024 год, но новые даты так и не были озвучены.

Сейчас Анна находится вместе с семьей за границей. О новых концертах ничего неизвестно, но зато она активно выпускает новые песни. Все на английском или испанском языках. Но и в России она чаще всего пела не на русском.

Как считает продюсер Сергей Дворцов, ждать возвращения MARUV не стоит, так как она уже сделала свой выбор.

«Когда началась специальная военная операция, она, как говорится, просто красиво ушла с российской сцены, перешла на европейскую, как многие иноагенты. Средний заработок у нее был достаточно хороший, до 10 млн рублей. За концерт она получала 7-8 млн рублей. У нее были коллаборации со многими артистами, одна из которых с Филиппом Киркоров. Хороший трек был совместный. То есть она была максимально в нашей стране популярна», - заявил Дворцов.

Отказываться от российской аудитории при этом Анна не спешит. Она продолжает вести аккаунт в «ВКонтакте», где общается с поклонниками на русском языке.

По мнению Дворцова, рассчитывать на то, что за границей MARUV станет популярна, как в России, не стоит. Он рассказал, что, вероятно, ее заработки уже сократились.

«Сейчас я не уверен, где она находится. Я думаю, она зарабатывает намного меньше, раза в два. Это точно. Я за ней сейчас не слежу. Жаль, что она сделала такой выбор. Наша страна ей дала славу, популярность, большие деньги, зрительскую симпатию. На сегодняшний день мне очень ее жаль. Шансы на территории другой страны у нее малы», - поделился продюсер.

Ранее директор группы «Сплин» высказался о возвращении группы в Россию.