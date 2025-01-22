«Выслуга лет уже позволяет»: Валерия Ланская рассказала про отношение к кинонаградам

Валерия Ланская рассказала про отношение к регалиям и наградам сайту «Страсти».

По словам Валерии, она идет на многое ради профессии и считает актерство — делом своей жизни. Ланская отмечает, что ей приятно, когда труды получают высокую оценку. Более того, она не отрицает, что ждет звание Заслуженной артистки России.

«Конечно, звание, награды — это признание зрителей и коллег. Это не может не быть приятным. Но это не цель. Звание Заслуженной артистки России я очень жду. Выслуга лет и количество главных ролей уже позволяют», — высказалась знаменитость.

Валерия вспоминает, что выходила на театральную сцену и с температурой, и без голоса. Но, помня про ответственность перед зрителем, никогда не отменяла спектакли.

«Да, бывало разное: с температурой играла и без голоса. Но когда выхожу на сцену, адреналин и энергия дают мне силы все спеть и сыграть. А вот после уже приходится сильно восстанавливаться», — резюмировала актриса и участница шоу «Один в один» на телеканале «Россия»

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