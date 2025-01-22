«Я не могу всегда быть хорошей»: Валерия Ланская о знаковых ролях, соперничестве с Гусевой и личной жизни
© Фотограф Инга Твердова
В 2005 году Валерия Ланская громко заявила о себе, дебютировав в кино с фильмом «Есенин». Режиссеры заметили начинающую, но талантливую актрису, и с тех пор ее фильмография пополнялась яркими ролями, за которые она дважды была номинирована на «Золотого Орла».
Ланская совмещает съемки в кино с театром. На сегодняшний день она задействована в популярных мюзиклах «Анна Каренина» и «Граф Орлов», удивляя зрителей не только проникновенной игрой, но и вокалом. А еще актриса известна по различным проектам. На этот раз она стала участницей музыкального гранд-шоу «Один в один» на телеканале «Россия».
Активной деятельностью Валерия показывает: она разная не только на экранах, но и в жизни. Несмотря на миловидную внешность, актриса может «хулиганить как ребенок», а может быть «дерзкой и взрослой». В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Ланская рассказала про отношение к наградам, ответила на слухи о соперничестве с Екатериной Гусевой и поделилась секретами красоты.
Валерия, Вы стали участницей нового сезона шоу «Один в один» на телеканале «Россия». Расскажите, как готовились к перевоплощениям. Как возникали идеи номеров?
Самых популярных артистов в течение предыдущих сезонов шоу уже делали и не раз. Найти того, кого ещё не было, но при этом интересного, и чтобы песня была хитом, — это было сложно. И, конечно, мне важно, чтобы артист, в которого я перевоплощаюсь, мне нравился.
Участники предыдущих сезонов рассказывали, как срывали голоса и ночами пропадали на репетициях. А что было самым сложным для Вас?
Я не прерывала основную работу. Я работаю ежедневно без выходных. Поэтому самое сложное – это внедрить репетиции и съёмки в мой график и учить песни. Учить в дороге, ночью, утром, в антрактах.
За время проекта Вы примерили образы многих артистов, в том числе Zivert, Тамары Гвердцители. Получали ли Вы обратную связь от «настоящих» звёзд? Была ли критика с их стороны?
Нет. Эфиры только начинаются. Думаю, что обратная связь будет возможна только после того, как они увидят номера и мои перевоплощения!
Сколько часов длился самый сложный грим?
Четыре с половиной часа! И потом я ещё несколько дней оттирала оставшиеся фрагменты силикона.
Всегда ли Вы были согласны с оценками жюри?
Я спокойно относилась к комментариям. Всё-таки прошлый опыт участия в проектах перевоплощений меня закалил. У каждого из членов жюри свой взгляд, своё субъективное восприятие. Это нормально. Хотя, конечно, радостно, когда хвалят. А если совсем низкие оценки, в момент, когда их слышишь, обидно, безусловно. Но я очень отходчивая, так что нормально! И потом у нас была такая шикарная команда постановщиков и педагогов. Они всегда поддерживали и помогали справиться с эмоциями.
На шоу Вы перевоплощаетесь в других звёзд в рамках конкурсной программы. А в настоящей жизни Вы подражали известному актеру, вдохновлялись кем-то?
Нет! Никогда не подражала. Вдохновлялась – да! Ия Нинидзе, Людмила Гурченко, Маргарита Терехова, Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих – ими восхищаюсь! Учусь!
Зрители знают Вас по лирическим ролям и ассоциируют с тургеневской героиней. А какая Вы в жизни? Можете позволить себе шалость, отойти от правил?
Конечно! Я же живой человек. Я не могу всегда быть хорошей. Я испытываю разные эмоции. В разных ситуациях и с разными людьми веду себя иначе. Иногда очень хочется хулиганить и баловаться как ребенок, в другой раз – быть дерзкой, взрослой женщиной. Я разная.
Что самое сумасшедшее делали в жизни?
Глобально – ничего. А так, частенько отчебучиваю что-нибудь.
Валерия, Вы относитесь к числу немногих артистов, которые ни разу не были замечены в скандалах. Как Вам это удается? Что помогает сохранять в себе свет и искренность?
Я очень не люблю выяснения отношений, тем более скандалы и уж тем более публичные склоки! Я считаю, что это низко. И потом я всегда стараюсь со всеми быть в хороших отношениях. Мне это важно. Если ситуация складывается так, что друзьями остаться невозможно, то выбираю хотя бы нейтралитет.
Валерия, у Вас много знаковых работ как в кино, так и в театре. Можете ли сказать, что уже сыграли свою «главную» роль?
Да, многие из своих ролей могу назвать очень значимыми для меня. И главные были. И есть. Счастье, что так! Но хочется верить, что впереди меня ждет ещё много интересного.
Вы играете в популярных мюзиклах «Анна Каренина» и «Граф Орлов». Как поддерживаете свой голос? Было ли такое, что в день спектакля у Вас пропадал голос?
Да, случалось разное: с температурой играла и без голоса. Но когда выхожу на сцену, адреналин и энергия дают мне силы всё спеть и сыграть. А вот после уже приходится сильно восстанавливаться.
Помимо Вас роль Анны Каренины исполняет Екатерина Гусева. Есть ли между Вами соперничество? Как сложились Ваши отношения?
Никакого соперничества у нас нет. Мы дружны. И над этой ролью работали дружно. Мы уже работали раньше вместе и в кино, и в театре, сейчас партнёрствуем в других проектах. Всегда радостно видеться, общаться. Я очень уважаю Катю!
В 2014 году Вы вошли в труппу Московского Губернского Театра под руководством Сергея Безрукова. Чем запомнилось сотрудничество?
Я была очень рада трудиться в этом театре, сыграла там несколько прекрасных ролей. Вообще работу в коллективе Губернского театра я берегу в своём сердце, там очень профессиональные и добрые люди. Со многими поддерживаю теплые отношения. Но больше всего благодарна Сергею за то, что он дал мне возможность реализовать одну из моих идей и поддержал постановку музыкального спектакля «Love Шоу». Это было счастье!
Какой Безруков руководитель: мягкий, прислушивающийся к актерам, или жёсткий, способный на критику?
Сергей – открытый к экспериментам. Бесконечно талантливый человек, заражающий своей творческой энергией, увлекающийся. Как руководитель и лидер достаточно требовательный, ведущий за собой. И это прекрасно! Сильная личность. Это вызывает уважение.
На съёмках одного проекта Вы получили компрессионный перелом позвоночника, отказавшись от дублера. Чему Вас научил случай? Вы по-прежнему сами исполняете трюки или доверяетесь специалистам?
Конечно, этот случай послужил мне уроком. На серьёзные риски я больше не иду. Стараюсь рисковать в меру, если это возможно. А когда чувствую или осознаю опасность, то отказываюсь.
В одном интервью Вы сказали, что актёры не имеют возможности жить своей жизнью и должны в любом состоянии ехать на гастроли. Задумывались когда-то о том, чтобы отказаться от публичности и начать жить для себя?
Публичность здесь ни при чём. Я обожаю свою профессию. А она подразумевает то, что актер в её пользу идет на какие-то жертвы. Гастроли это или спектакль в стационарном театре, или съемки. Если я не смогу выйти на сцену, то подведу множество людей. Конечно же, случаются форс-мажоры. Это жизнь, так бывает. Бывает, отменяются спектакли и съемочные смены. Но если есть хоть минимальная возможность этого не делать, значит этого делать не надо.
Вы на многое идёте ради профессии. Важны ли для Вас регалии? Хотели бы стать Заслуженной артисткой?
Я иду на многое, считая актерство делом своей жизни, не буду лукавить. Конечно, звание, награды — это признание зрителей и коллег. Это не может не быть приятным. Но это не цель. Определено. Звание Заслуженной артистки России я очень жду. Выслуга лет и количество главных ролей уже позволяют.
Валерия, у Вас насыщенный график. Хватает ли времени на личную жизнь? Свободно ли сейчас Ваше сердце?
Если есть желание, то время всегда можно найти. Завесу тайны не открою. Не хочу больше делать свою личную жизнь публичной.
Многие звезды предпочитают строить отношения с непубличными людьми. А как насчёт Вас: могли бы представить себя рядом с актером, режиссером, певцом?
Мне важно, чтобы человек был хорошим, интересным, с чувством юмора, самоиронией, образованным. А какой он профессией занимается – вторично. Хотя, мне кажется, что с человеком из моей сферы деятельности легче найти точки соприкосновения.
Важен ли для Вас заработок избранника?
Однозначно нет.
Учитываете мнение сына при выборе избранника?
Да, конечно! Для меня очень важно, чтобы они стали друзьями.
Вы, как актриса, часто сталкиваетесь с гримом, который плохо влияет на кожу лица. Какие процедуры помогают Вам восстановиться после съёмок?
Домашний уход. Крема, маски. Раз в 4-5 месяцев хожу к косметологу на мезотерапию. Питаю и восстанавливаю кожу изнутри и стараюсь придерживаться сбалансированного питания.
Многие публичные люди не скрывают увлечение пластикой. А как Вы относитесь к переменам во внешности? Задумывались когда-то об операции?
Пока нет, но глобально ничего против не имею. Технологии сейчас совершенствуются с космической скоростью!
Многие актеры рассказывают, что из-за тяжелых сценических костюмов стремительно теряют вес. А как насчет Вас? Замечали потерю килограммов после гастролей?
Гастроли тут ни при чём. У меня нет такого, чтобы я сидела дома месяц, потом поехала на гастроли и похудела. У меня регулярные нагрузки. Работа в жанре мюзикла на ежедневной основе подразумевает большую физическую активность, в тяжелых костюмах в том числе. Это помогает поддерживать себя в форме стабильно.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Первая ассоциация сейчас – Иоганн Себастьян Бах. Вторая – физическое влечение. А третья – очень сильные, даже слишком, эмоции и в какой-то степени зависимость. Всё-таки самое прекрасное, когда страсть перерастает в любовь.