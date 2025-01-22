«Я не могу всегда быть хорошей»: Валерия Ланская о знаковых ролях, соперничестве с Гусевой и личной жизни

В 2005 году Валерия Ланская громко заявила о себе, дебютировав в кино с фильмом «Есенин». Режиссеры заметили начинающую, но талантливую актрису, и с тех пор ее фильмография пополнялась яркими ролями, за которые она дважды была номинирована на «Золотого Орла».

Ланская совмещает съемки в кино с театром. На сегодняшний день она задействована в популярных мюзиклах «Анна Каренина» и «Граф Орлов», удивляя зрителей не только проникновенной игрой, но и вокалом. А еще актриса известна по различным проектам. На этот раз она стала участницей музыкального гранд-шоу «Один в один» на телеканале «Россия».

Активной деятельностью Валерия показывает: она разная не только на экранах, но и в жизни. Несмотря на миловидную внешность, актриса может «хулиганить как ребенок», а может быть «дерзкой и взрослой». В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Ланская рассказала про отношение к наградам, ответила на слухи о соперничестве с Екатериной Гусевой и поделилась секретами красоты.

Валерия, Вы стали участницей нового сезона шоу «Один в один» на телеканале «Россия». Расскажите, как готовились к перевоплощениям. Как возникали идеи номеров?

Самых популярных артистов в течение предыдущих сезонов шоу уже делали и не раз. Найти того, кого ещё не было, но при этом интересного, и чтобы песня была хитом, — это было сложно. И, конечно, мне важно, чтобы артист, в которого я перевоплощаюсь, мне нравился.

Участники предыдущих сезонов рассказывали, как срывали голоса и ночами пропадали на репетициях. А что было самым сложным для Вас?

Я не прерывала основную работу. Я работаю ежедневно без выходных. Поэтому самое сложное – это внедрить репетиции и съёмки в мой график и учить песни. Учить в дороге, ночью, утром, в антрактах.

За время проекта Вы примерили образы многих артистов, в том числе Zivert, Тамары Гвердцители. Получали ли Вы обратную связь от «настоящих» звёзд? Была ли критика с их стороны?

Нет. Эфиры только начинаются. Думаю, что обратная связь будет возможна только после того, как они увидят номера и мои перевоплощения!

Сколько часов длился самый сложный грим?

Четыре с половиной часа! И потом я ещё несколько дней оттирала оставшиеся фрагменты силикона.

Всегда ли Вы были согласны с оценками жюри?

Я спокойно относилась к комментариям. Всё-таки прошлый опыт участия в проектах перевоплощений меня закалил. У каждого из членов жюри свой взгляд, своё субъективное восприятие. Это нормально. Хотя, конечно, радостно, когда хвалят. А если совсем низкие оценки, в момент, когда их слышишь, обидно, безусловно. Но я очень отходчивая, так что нормально! И потом у нас была такая шикарная команда постановщиков и педагогов. Они всегда поддерживали и помогали справиться с эмоциями.

На шоу Вы перевоплощаетесь в других звёзд в рамках конкурсной программы. А в настоящей жизни Вы подражали известному актеру, вдохновлялись кем-то?

Нет! Никогда не подражала. Вдохновлялась – да! Ия Нинидзе, Людмила Гурченко, Маргарита Терехова, Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих – ими восхищаюсь! Учусь!