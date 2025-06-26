«Вышла из роддома без ребенка и нет захоронения»: ищущая могилу сына россиянка считает, что малыша могли похитить

Жительница Новокузнецка Светлана, которая 4 года ищет могилу нерожденного сына, обратилась к сотрудницам правоохранительных органов с заявлением о похищении ребенка. Женщина считает, что раз она не видела тело малыша, то он может быть жив. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

Светлана забеременела в 2020 году. По ее словам, до восьмого месяца все было в порядке, и все обследования показывали, что ребенок абсолютно здоров. Но за месяц до родов женщина почувствовала недомогание и поехала в больницу, где ей сообщили, что ее сын уже мертв.

«В роддом я поступила в 21:20 в воскресенье. Сделали КТГ (диагностика для оценки состояния плода во время беременности и родов — прим. „Страсти“) всего за 3 минуты. Тут же сказали, что ребенок погиб. Взяли кровь и мочу на анализ. Только в понедельник пришел на работу врач, который проводит УЗИ, и по результатам обследования сказал, что я в критическом состоянии: требуется экстренное кесарево сечение. После этого был консилиум. На нем решили проводить кесарево в 9:00. Родственники предложили перевезти меня в другое медучреждение за свой счет, но врачи роддома отказали в связи с „не транспортабельностью больной“. Операция началась только в 11:20 спустя 14 часов с момента госпитализации», — рассказала Светлана.

Как сообщила женщина, сына она не видела, так как его сразу же увезли, сославшись на то, что его должен осмотреть патологоанатом. Затем врачи приняли решение похоронить младенца вместе с другими биологическими материалами для утилизации. Почему они так поступили, россиянка не знает до сих пор.

После операции, по словам Светланы, она находилась в ужасном состоянии, но при этом медики ничем ей не помогали.

«Там в роддоме я просила дать успокоительное, чтобы просто уснуть, ответ заведующей послеродового отделения: „У нас тут счастье, горя не бывает. Препаратов нет“. И положили меня в палату вместе с девочками, которым привозили детей на кормление. Я орала „без голоса“ в подушку. О какой-то просто минимальной человечности речи не шло совсем. Концлагерь, а не роддом», — поделилась Светлана.

По документам ребенок жительницы Новокузнецка должен был быть похоронен на Митинское кладбище. Однако табличку с указанным номером не могут найти уже 4 года. Поэтому Светлана думает, что ее сын на самом деле мог выжить. Она обратилась в полицию с заявление о похищении.

«Я зашла беременная в роддом, сын был абсолютно генетически здоров, спустя 7 дней я вышла из роддома без ребенка и нет захоронения. Вчера я подала заявление на похищение ребенка. СК по Кемеровской области не хотят искать захоронение. Было подано 4 ходатайства — на все отказ. Заявление в прокуратуру на розыск тела ребенка подано. По этому заявлению частично есть ответы — о том, что организация ликвидирована. Вчера подано заявление на похищение ребенка», — заявила Светлана.

Полную историю жительницы Новокузнецка читайте на сайте «Страсти».