Вышел из тени: Дмитрий Шепелев «оживил» свой канал благодаря книге о Фриске

Дмитрий Шепелев впервые за 10 лет прервал молчание о смерти Жанны Фриске. После откровений в интервью телеведущий решил возобновить ведение своего Telegram-канала. Ему удалось привлечь за три дня пять тысяч подписчиков благодаря выложенной в открытый доступ книге о экс-солистке «Блестящих».

Долгое время канал Шепелева находится в полузаброшенном состоянии. Активность пошла после публикаций отрывков из его интервью Надежде Стрелец. Затем телеведущий анонсировал опубликовать в открытом доступе книгу «Жанна» о жизни, болезни и смерти артистки, родившей Шепелеву сына Платона. В ней Дмитрий сделал акцент на лечении болезни Жанны, методах терапии. Он призвал каждого, кто болеет раком, в первую очередь прислушиваться к врачам.

«Указанные здесь методы терапии могут оказаться устаревшими, пожалуйста, учитывайте это, прислушивайтесь, в первую очередь, к вашему лечащему врачу. Неизменно в этой книге главное — надежда. Потому что иначе зачем бороться?», — пояснил Шепелев в анонсе издания.

Всего за несколько дней возлюбленному Фриске удалось привлечь тысячи подписчиков в канал. На момент публикации на него подписано 5 тыс. человек.

О своей болезни, неоперабельной опухоли головного мозга, звезда узнала через несколько месяцев после родов, в 2013 году. Несмотря на лечение в США и Германии, сборы средств, артистке не удалось помочь существенным образом. В июне 2015 года она скончалась. После этого Шепелев рассорился с родственниками Жанны и забрал сына Платона к себе на воспитание.

Ранее телеведущий признался, что ему было тяжело давать интервью после смерти артистки. Многие уличили Дмитрия в неискренности.