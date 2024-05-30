«Выселить можно лишь в теплое время года»: адвокат рассказал, каковы шансы актера Макогона остаться на улице

Театра имени Маяковского в Москве подал иск к актеру Александру Макогону. Служащего хотят лишить служебного жилья. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы артиста в противостоянии с администрацией культурного учреждения, и и обратился ха комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Заседание по иску театра назначено на 13 июня. Заявитель требует, чтобы суд признал Макогона утратившим право на пользование служебным жильем.

Подробности дела пока не раскрываются. Тем не менее ясно одно, даже если суд удовлетворит прошение администрации культурного учреждения, то Макогона будет не выселить из жилья зимой или осеню.