«Вырезали из эфира»: певица Марго заявила, что Аврора Киба первая зацепила Филиппа Киркорова

В московском кинотеатре «Октябрь» проходит светская премьера фильма «Больше чем футбол». Мероприятие посетила певица Марго, также известная как хорошая подруга Филиппа Киркорова. Кроме того, исполнительница общается с 19-летней невестой Григория Лепса Авророй Кибой. Между девушкой и звездой отечественной эстрады произошел конфликт. Корреспондент сайта «Страсти» спросил у общей знакомой участников перепалки, с чего все началось.

По словам Марго, Аврора еще не совсем опытна в рамках реалити-шоу и не поняла до конца, что имеет в виду Филипп, когда спрашивает: «а ты кто?» Певица заявила, что ее коллега просто хотел получше узнать собеседницу на проекте.

«Я считаю, что ничего не было оскорбительного. Мы с Авророй это обсудили. Не буду говорить все на камеру, но она первая нелестно высказалась в адрес Филиппа. Я ей об этом не раз говорила, что так нельзя с людьми разговаривать. Но все это вырезали из эфира… Филипп абсолютно не обидел Аврору», — заявила Марго.