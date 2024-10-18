«Выпрями спину»: как улучшить осанку в домашних условиях
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Офисные работники часто сталкиваются с болью в спине, зажимами и искривлением позвоночника. Сутулость и выпирающий вперед живот портят внешний вид и создают внутренний дискомфорт. Но можно ли исправить осанку во взрослом возрасте? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у тренера, соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксении Гуфрановой.
Как отметила специалист, улучшить осанку можно, но при одном условии – если проблемы с осанкой не связаны с медицинским диагнозом.
Лучшим вариантом будет отправиться в зал и работать под контролем тренера. Так результат будет достигнут быстрее. Но если такой возможности нет, то заниматься можно и дома.
Как подчеркнула Ксения, осанка — это прежде всего, привычная поза человека.
«В первую очередь для красивой осанки необходимо работать со спиной – регулярно выполнять различные упражнения на укрепление и растяжку мышц, а также на мобильность позвоночника. Например, можно включить в свою тренировку различные варианты «лодочки». Полезны и такие комплексные упражнения, как планка. Они включают в работу не только спину, но целую группу различных мышц. Используйте самые разные вариации планки, ориентируясь на собственный уровень подготовки и самочувствие»
Ксения Гуфранова
Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA
Помимо укрепления мышечного корсета, необходим самостоятельный контроль положения спины. Например, можно сделать заставку на телефоне со словами: «Выпрями спину».
Как подчеркнула Ксения, осанка — это прежде всего, привычная поза человека.
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