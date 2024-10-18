«Выпрями спину»: как улучшить осанку в домашних условиях

Офисные работники часто сталкиваются с болью в спине, зажимами и искривлением позвоночника. Сутулость и выпирающий вперед живот портят внешний вид и создают внутренний дискомфорт. Но можно ли исправить осанку во взрослом возрасте? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у тренера, соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксении Гуфрановой.

Как отметила специалист, улучшить осанку можно, но при одном условии – если проблемы с осанкой не связаны с медицинским диагнозом.

Лучшим вариантом будет отправиться в зал и работать под контролем тренера. Так результат будет достигнут быстрее. Но если такой возможности нет, то заниматься можно и дома.

Как подчеркнула Ксения, осанка — это прежде всего, привычная поза человека.