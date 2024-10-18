«Нам было по 24 года»: как семейная пара прошла путь от наемных работников до владельцев миллиардного бизнеса

В 2017 году юрист Ксения Гуфранова поняла, что больше не может заниматься нелюбимым делом и зарабатывать 40 тысяч рублей в месяц. Она оставила работу и вместе с мужем, инженером Артуром Гуфрановым основала маленькую студию балета и растяжки для взрослых, в которой преподавала сама. На тот момент супругам было по 24 года. В 2022 году Ксения уже могла похвастаться победой на межрегиональной премии «Предприниматель года» в номинациях «Фитнес и здоровый образ жизни» и «Молодой предприниматель».

Так началась история успешного бизнеса, оборот которого за 2023 год достиг 3,6 миллиарда рублей, а выручка только за первое полугодие 2024 года превысила 2,4 миллиарда рублей.

В интервью сайту «Страсти» Ксения Гуфранова раскрыла свой секрет успеха, дала советы предпринимателям на старте пути, рассказала, как совместить бизнес и семью, а также поделилась простыми упражнениями для правильной осанки.

Ксения, для наших читателей, расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь?

У нас с мужем сеть студий балета и растяжки LEVITA – это уже большая международная компания. Сейчас в сети уже 470 точек, студии работают в 17 странах, в 193 городах. Мы стремимся развиваться и расти дальше. Также у нас есть благотворительный фонд помощи женщинам, которые столкнулись с проблемами зачатия - LELEA.

Вы совместно с мужем Артуром Гуфрановым основали студию балета и растяжки. Расскажите, как вам пришла эта идея, почему именно балет для взрослых? Поделитесь с нашими читателями историей возникновения проекта и открытия первой студии.

Это был 2017 год. Первые занятия были проведены в конце января 2017 года. С чего все началось? Мы с мужем закончили вузы и оба работали в найме. Тогда мы постоянно обсуждали с мужем, что как будто мы уперлись в потолок. Я всегда думала, что нас жизнь к чему-то готовит: делать великое, создавать, нести пользу для людей… Но в какой-то момент я поняла, что просто перекладываю бумажки. Никакой пользы миру я не несу. Это был переломный момент. Осознание. Помню, что я пришла домой, расплакалась, сказала мужу: «И это все?». Как будто жизнь закончилась. В школе мне казалось, вот-вот и что-то будет, в университете мне казалось, вот-вот и что-то случится… Оказалось, что ничего не случилось. Осознавать это было очень больно. Тогда Артур мне сказал, увольняйся, будем искать и пробовать.

Тогда мы начали тестировать разные ниши. Мы пробовали заниматься бизнесом. Около 15 разных идей протестировали, но у нас нигде не получалось, бизнес не взлетал. Тогда мы даже успели поработать Дедом Морозом и Снегурочкой. Конечно, это не бизнес, нам нужно было просто денег заработать, не на что жить было.

И вот, мы заработали немного денег, отметили Новый год, и оставалось совсем чуть-чуть на жизнь. В январе ко мне пришла подруга и рассказала, что зарабатывает 200 тысяч в месяц на тренировках детей. Она преподавала гимнастику и растяжку. Для меня это были невероятные деньги, в найме я зарабатывала около 40. Я не могла поверить, что можно 200 зарабатывать.

Она напомнила мне, что я сама долго, профессионально занималась балетом. С трех до семнадцати лет я очень активно тренировалась, буквально каждый день по несколько часов. В разговоре родилась идея о балете для взрослых. Тогда эта ниша в стране только зарождалась. Но любые наши стартапы, любой наш бизнес начинался с того, что я забегала домой счастливая и говорила, это точно выстрелит, у нас точно получится. Балет для взрослых – не исключение. Артур в этот период создавал сайты, настраивал рекламу на фрилансе. На это мы, собственно, и жили. Я забегаю, говорю: «Запускаем балет для взрослых, сделай, пожалуйста, сайт, запусти рекламу». У Артура восторга от идеи не было. Воспринял, как очередную сумасшедшую идею. Но сайт все-таки сделал и запустил рекламу. И здесь начались чудеса. Буквально с первого дня запуска сайта пришла заявка. Так все и началось.

В каком возрасте вы стали предпринимателем и чем занимались до того, как стали зарабатывать миллионы? Какое у вас образование?

Я получила диплом с отличием МГЮА по двум направлениям: «Международное право» и переводчик на английский и испанские языки. Артур тоже имеет два высших образования. Он окончил Губкинский университет с двумя красными дипломами и получил инженерную и экономическую специальности.

После окончания вузов мы работали в крупных компаниях. Я работала юридическим консультантом в РАНХиГС, а Артур – инженером в одной из крупных корпораций.

Мы запустили сайт и начали проводить тренировки по балету и растяжке в 2017 году, нам обоим было по 24 года.

Бизнес начал развиваться стремительно? Когда увидели первые успехи?

Когда с первого клика на сайт от клиента приходит заявка – это нонсенс. Специалисты в трафике и маркетинге знают, что такая реакция аудитории большая редкость. А у нас заявки пошли еще и еще. Это был первый знак, что мы все делаем правильно, что мы, кажется, нащупали нишу. В других бизнесах, которые мы тестировали, как раз была проблема в том, что клиентам продукт не нужен.

Мы быстро сняли зал – это была почасовая аренда. Очень быстро набралась группа. В итоге, 1,5 тысячи рублей мы заплатили за аренду зала и провели занятия. Пришли 10 человек и все 10 купили абонемент. Потом мы набрали вторую группу, третью. Достаточно быстро мы вышли на 100 тысяч чистой прибыли. Примерно к маю уже были такие показатели. Но я сама была педагогом, Артур занимался трафиком. То есть, такая самозанятость, не совсем бизнес. У нас не было сотрудников, мы все делали сами.

К концу 2018 года мы сняли собственный зал, по сути, у конкурентов – студии фитнеса. Потом случился конфликт. У самой студии было мало клиентов, а у нас – очень много. Да и в этот зал мы уже не помещались. Поэтому пришлось очень быстро переезжать. В январе 2019 года у нас уже было собственное помещение с двумя залами, которое мы ни с кем не делили. То есть, можно сказать, каждый новый год – новая ступень в бизнесе.

Оглядываясь назад, сравнивая с тем, что у нас есть сейчас, мне уже не кажется, что бизнес развивался стремительно. Как будто это была подготовка к чему-то большему, пружина сжималась. Эти три с лишним года мы обкатывали бизнес-модель. А как она работает летом? А как она работает в кризис? А как сделать, чтобы клиенты чаще ходили? А как сделать так, чтобы клиенты в целом ходили? Потому что в фитнесе большая проблема, что абонемент покупается, а человек потом не ходит. А нам хотелось приносить результат, а не просто деньги брать с людей.

С мая 2020 года мы начали сеть строить. Тогда мы начали двигаться гораздо активнее.

В чем была основная сложность?

Много сложностей было. В начале, например, было тяжело решится вести занятия. Я до этого вела у детей, буквально несколько раз у взрослых. И мне было непонятно, как взрослый человек будет слушать молодую девчонку. Мне было страшно, мы с Артуром очень много разговаривали об этом. Но, в итоге оказалось, что это совсем не сложно, клиенты обожали занятия, я получала много позитивной обратной связи.

К нам приходят любители, а не профессионалы, и с ними нужно уметь работать. Именно тогда начала создаваться авторская методика, когда мы тестировали и пробовали многое.

Поэтому первая сложность – в самом продукте. Как сделать его таким классным для клиентов, чтобы они были счастливы.

Потом, в 2018 году, была сложность в помещении, в конфликте с арендодателем. Нам быстро стало тесно в этом помещении, нужно было срочно съезжать, потому что нас там никто не рад видеть, а съезжать некуда. Это был центр Москвы – не просто было найти помещение.

В 2020 году начался активный найм команды – и это новая сложность. Как их обучить, чтобы они делали точно так же, как ты. Потом в этом же году началась пандемия. Это всё, максимальная сложность, полную мощность выкрутили. Но и с этим разобрались, двигаемся дальше.

Сначала вы преподавали самостоятельно, а муж был администратором. А какая роль в проекте отведена вам сейчас?

Мы всегда друг друга заменяли. Артур, конечно, не преподавал занятия, но администратором могла быть и я, и Артур. Конечно, у каждого есть свои сильные стороны. Но четко мы не разделяли обязанности, они сами по себе разделились. Но даже сейчас, спустя семь лет, мы можем друг друга во многих вопросах заменить.

И Артур, и я всегда очень глубоко в продукте. В начале пути нашим продуктом были – занятия для клиентов. И это не только сами тренировки, но и звонки клиентам, сервис в студии – это все продукт.

А сейчас, так как у нас франшиза, наш продукт – это бизнес партнеров. Несмотря на рост сети, на стремительное развитие, мы остаемся глубоко вовлеченными в продукт. Я сама каждый день веду утренние планерки с франчайзи-партнерами, знаю практически каждого лично. Каждый день, кроме воскресенья, мы с Артуром отвечаем во всех рабочих чатах. Конечно, у нас уже большая команда, более 200 человек сегодня работает в управляющей компании, но я все равно глубоко вовлечена во многие процессы.

В целом, я считаю, что предприниматель должен в продукт погружаться, только так получится действительно хорошее предложение.

В 2021 году вы закрыли студию в Москве и решили сосредоточиться на продаже франшизы. Почему? Устали от преподавательской деятельности или же эта модель развития приносит больший доход?

Когда мы начали развиваться по модели франшизы, у нас уже было две студии и команда, я уже не преподавала.

Когда ты хочешь сделать качественный продукт, ты должен погружаться туда. А собственные студии и франчайзинг – это два совершенно разных бизнеса. Мы, я и Артур, очень верим в силу фокуса. На чем держишь фокус - там и будет рост. Невозможно фокус держать на двух целях. Фокус на той фокус, что он держится на чем-то одном. Поэтому мы приняли решение, что студию закроем и будем сосредоточены на партнерах, чтобы они делали высокие результаты и качественный продукт для клиентов.

Сегодня студии балета, открытые по франшизе под вашим брендом, есть во многих странах и городах. При этом у вас есть только одна собственная студия в Аргентине. Почему именно в этой стране?

Сегодня 470 студий открыто в 17 странах. Мы всегда предлагаем рынку, партнерам то, что сами протестировали, в чем уверены. Три года мы тестировали модель на российском рынке. Только после – стали масштабировать бизнес.

Когда наши новые точки открывались в других странах, они были во многом похожи на российский рынок. Но Латинская Америка – это уже совершенно другой рынок. Поэтому мы хотели протестировать модель сами. Сначала поехали в Бразилию. Мы прожили там два месяца, привезли с собой небольшую команду. Я вела там занятия, не зная португальский. Это, конечно, был особенный опыт. Мы пробовали разные гипотезы в маркетинге. Спрос вроде бы был – на занятия записывались, но до студии не доходили. То есть записываются 32 бразильянки, а приходит ноль. Потом мы изменили свои рекламные креативы. Написали: «Хотите похудеть? Приходите на занятия, а после тренировки будем есть тортики». Это сработало, явка стала чуть выше. Но в целом, рынок непростой, бразильянки очень расслабленные.

После тестового запуска в Бразилии, мы поехали в Аргентину. И здесь оказалось все проще: с помещениями, с открытием точки, с явкой на занятия. Поэтому мы решили открываться именно в Аргентине. Нам важно было запустить одну точку на рынке Латинской Америки, чтобы понять, как все работает. Это дает нам возможность развиваться на этом рынке в будущем.

Если не секрет, какой доход приносит студия в Аргентине?

Наша студия в Аргентине пользуется популярностью, есть стабильный спрос на занятия. Но точка приносит совсем небольшую прибыль. Дело в том, что в стране огромная инфляция. Более 200% за год. То есть зарабатывать бизнесу там крайне сложно.