«Попала в зону внимания благодаря Mia Boyka»: Иосиф Пригожин о скандале с девочкой-квадробером

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с девочкой-квадробером на концерте певицы Mia Boyka. Своим мнением он поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Маленькие дети не понимают, что буллинг – это разговоры о тебе. Девочка попала в зону внимания благодаря Mia Boyka. Мы о ней сегодня говорим, это уже плюс. С точки зрения продюсера хочу сказать, что это гениальная тема. Я не видел, чтобы она кого-то оскорбила», - сказал Пригожин.

Он считает, что в квадробике нет ничего плохого. «Мы тоже в детстве бегали по деревьям», - отметил Пригожин.

Продюсер назвал девочку «красивой» и отметил, что «ребенок потерялся».

«Я не видел там оскорблений. Это был просто вопрос», - заключил Пригожин.

Ранее Mia Boyka заявила, что девочка-квадробер просто захотела быть модной.