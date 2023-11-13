Выйти из состояния жертвы: как жительница Барнаула победила рак и начала помогать онкобольным

Жительница Барнаула Марина Михайлова смогла победить страшный диагноз. В 2017 году у женщины выявили лимфому, но ей удалось вылечиться и осознать свое предназначение. Она рассказала порталу «Страсти» о своей миссии, которая заключается в помощи онкобольным людям.

«В 2014 году у моей мамы выявили рак, и я тогда просто не знала, что делать. На руках у меня был грудной ребенок, еще воспитывала старшую дочь. Муж проходил процедуру банкротства. Два года я рыдала по ночам, а в 2017 году мне стало плохо, почувствовала сильную слабость, но температуры высоко не было. Диагноз оказался неутешительным — лимфома», — рассказывает Марина.

Но женщине удалось справиться со страшной болезнью. Во многом, уверена она, помогла психотерапия. Марине пришлось взять ответственность за свою судьбу и перейти из объектного состояния в субъектное — переключиться в позицию хозяина своей жизни.

Пройдя множество испытаний на пути к исцелению, Марина поняла, что ее миссия — помогать другим. Она выучилась на психолога и начала помогать женщинам, столкнувшимся с таким же диагнозом.

У Марины совместно с визажистом Валерией Прудниковой появилась идея — устроить для онкобольных женщин фотосессию. По ее словам, крайне важно с мысли о том, что ты болен переключиться на нормальную жизнь.

«В этой нормальной жизни есть свои прелести, когда можно сделать прическу, макияж, надеть красивое платье и почувствовать себя королевой, — говорит она. — Они забывают о всех своих болячках, видят себя совершенно по-другому, наполняются энергией и женской силой».

Подробнее с историями женщин, борющихся с раком, вы можете прочитать на сайте «Страсти».