Птицы Феникс: вдохновляющие истории трех сильных женщин, борющихся с раком

Все интервью Марина старалась держаться уверенно — улыбалась, рассказывала о принятии, о том, как ей стало легче уже после второй химии, несмотря на побочные эффекты. Но, когда речь пошла о детях, героиня заплакала, но не только от горя, а еще и потому, что терапия дает положительный эффект.

«Я прохожу лечение в Барнауле, а мои дети за три тысячи километров, они сейчас с бабушкой в Ростове-на-Дону, — объясняет она. — Муж здесь вместе со мной, постоянно возит на обследования, помогает во всем. Хорошо, что на его работе встали в положение и выстроили график под меня. Сейчас прохожу третью химию, и, знаете, мне стало намного лучше. Буквально две недели назад делала снимок легких, и там отметили положительную динамику. Я уже не принимаю сильные обезболивающие, а опухоль стала заметно меньше. Недавно я села за руль на механике. Раньше не могла, поскольку левой ногой нужно отжимать сцепление, но сейчас она вообще не болит. Плюс — это же тренировка, чтобы мышцы не атрофировались.

Врачи очень хорошие в нашем онкоцентре. Заведующая отделением внимательно относится, всегда спрашивает, как у меня дела. Забота медиков — тоже очень важна. Я нереально рада, что есть положительная динамика, и она дает надежду. Я счастлива, и я себя полностью приняла».

«Мне так сильно захотелось жить»

Елена Свечкарь узнала о своем диагнозе совершенно случайно, когда полетела в Санкт-Петербург. К счастью, болезнь удалось выявить на ранней стадии. Женщину прооперировали, и ей не потребовалась химиотерапия.

«Медики предложили мне взаимодействовать с организацией «Вместе против рака», и я очень рада, что к ним присоединилась, — рассказывает женщина. — Здесь такая теплая атмосфера. Когда я пришла на первое занятие, попала на куклотерапию, мы шили самостоятельно кукол. А на втором занятии уже разбирали тему обиды, это настолько нужно было мне в тот момент! Я сама психолог и могу с уверенностью сказать, что рак возникает у женщин из-за обиды на мужчин. В моей жизни было два таких — это бывший муж и отец. Тогда мне все стало ясно, и я стала прорабатывать ее. Стало намного легче».

По словам женщины, диагноз помог ей переосмыслить ее жизнь и из него даже можно извлечь плюсы.