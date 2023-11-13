Птицы Феникс: вдохновляющие истории трех сильных женщин, борющихся с раком
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Диагноз рак — это травма, которая оставляет неизгладимое впечатление на человека. Борьба с такой болезнью требует максимальной мобилизации физических и психологических ресурсов. Сейчас существует множество сообществ, оказывающих помощь онкобольным людям. В Алтайском крае организация «Вместе против рака» провела благотворительную фотосессию для женщин «Птица Феникс. Счастье и здоровье». Эта половина совсем не слабого пола, а прекрасного! Корреспондент портала «Страсти» побывала на мероприятии и узнала о том, как они не сдаются, узнав об опасном диагнозе, а начинают совершенно новую жизнь.
«Я счастлива и полностью себя приняла»
Марине Кузьменко 31 год. Ее жизнь шла по течению — заботливый муж, двое детей. Но год назад у молодой женщины внезапно заболела нога. Врачи сказали, что это остеомиелит (воспаление бедренной кости — прим. «Страсти».). Марина страдала от мучительных болей, которые удавалось снять только сильными обезболивающими. На ноге появилась большая опухоль, и тогда у врачей появилось подозрение на саркому.
«Я решила обратиться в Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», где уже подтвердился страшный диагноз. У меня выявили саркому четвертой стадии с метастазами в легких и тазу. Я потеряла целый год из-за неверно поставленного диагноза», — рассказывает Марина.
С первого взгляда на собеседницу испытываешь восхищение. Несмотря на то, что женщина потеряла волосы после химии, она выглядела прекрасно с ярким макияжем и в голубом блестящем платье. В новогоднем интерьере она была похожа на Снегурочку.
«Первая химия у меня была в августе — после нее я потеряла волосы и приобрела эту прекрасную прическу (смеясь, показывает на волосы — прим. «Страсти».), — продолжает свой рассказ женщина. — Мой первый вопрос был онкологу не о том, что меня ждет, поскольку эта болезнь неизлечима, я спросила его: «Как я буду лысая?». Но я приняла себя полностью, приняли и близкие. Единственное, дочке сначала было непривычно, но она у меня еще маленькая, ей четыре года»
Все интервью Марина старалась держаться уверенно — улыбалась, рассказывала о принятии, о том, как ей стало легче уже после второй химии, несмотря на побочные эффекты. Но, когда речь пошла о детях, героиня заплакала, но не только от горя, а еще и потому, что терапия дает положительный эффект.
«Я прохожу лечение в Барнауле, а мои дети за три тысячи километров, они сейчас с бабушкой в Ростове-на-Дону, — объясняет она. — Муж здесь вместе со мной, постоянно возит на обследования, помогает во всем. Хорошо, что на его работе встали в положение и выстроили график под меня. Сейчас прохожу третью химию, и, знаете, мне стало намного лучше. Буквально две недели назад делала снимок легких, и там отметили положительную динамику. Я уже не принимаю сильные обезболивающие, а опухоль стала заметно меньше. Недавно я села за руль на механике. Раньше не могла, поскольку левой ногой нужно отжимать сцепление, но сейчас она вообще не болит. Плюс — это же тренировка, чтобы мышцы не атрофировались.
Врачи очень хорошие в нашем онкоцентре. Заведующая отделением внимательно относится, всегда спрашивает, как у меня дела. Забота медиков — тоже очень важна. Я нереально рада, что есть положительная динамика, и она дает надежду. Я счастлива, и я себя полностью приняла».
«Мне так сильно захотелось жить»
Елена Свечкарь узнала о своем диагнозе совершенно случайно, когда полетела в Санкт-Петербург. К счастью, болезнь удалось выявить на ранней стадии. Женщину прооперировали, и ей не потребовалась химиотерапия.
«Медики предложили мне взаимодействовать с организацией «Вместе против рака», и я очень рада, что к ним присоединилась, — рассказывает женщина. — Здесь такая теплая атмосфера. Когда я пришла на первое занятие, попала на куклотерапию, мы шили самостоятельно кукол. А на втором занятии уже разбирали тему обиды, это настолько нужно было мне в тот момент! Я сама психолог и могу с уверенностью сказать, что рак возникает у женщин из-за обиды на мужчин. В моей жизни было два таких — это бывший муж и отец. Тогда мне все стало ясно, и я стала прорабатывать ее. Стало намного легче».
По словам женщины, диагноз помог ей переосмыслить ее жизнь и из него даже можно извлечь плюсы.
«Еще в больнице, после операции, я осознала — у меня же дочка, семья, клиенты. Мне так сильно захотелось жить. Появилась какая-то нереальная мотивация, переосмысление случилось. Я расставила приоритеты, поняла, что мне нельзя больше перерабатывать и нужно заниматься тем, что нравится. В жизни была какая-то гонка, и я поняла — надо остановиться. Самое главное, что я захотела — обрести внутреннее спокойствие и как можно бережнее относиться к своему здоровью»
Из состояния жертвы в состояние хозяина
Многие специалисты «Вместе против рака» научились помогать другим, потому что сами прошли трудный путь борьбы с болезнью. Психолог организации Марина Михайлова тоже когда-то победила рак.
Марина в ремиссии уже шесть лет. В 2017 году у нее выявили лимфому, причем диагноз женщины поставили вскоре после того, как заболела раком груди ее мама. Болезнь у них обнаружили практически одновременно.
«У мамы рак выявили в 2014 году, и я тогда просто не знала, что делать. На руках у меня был грудной ребенок, еще воспитывала старшую дочь. Муж проходил процедуру банкротства. Два года я рыдала по ночам, а в 2017 году мне стало плохо, почувствовала сильную слабость, но температуры высоко не было. Диагноз оказался неутешительным — лимфома», — рассказывает Марина.
Так начался путь Марины в борьбе с болезнью. И она уверена, что ей помогло не только медикаментозное лечение, но и психотерапия.
«Я перешла из объектного состояния в субъектное. Это значит, что я взяла за себя ответственность за свою жизнь. Об этом мне сказала психотерапевт, к которой я тогда сходила. Она сказала — главная задача сейчас переключиться из позиции жертвы в позицию хозяина своей жизни. Если заниматься только лечением обычным без психологической работы, толку не будет».
Пройдя множество испытаний на пути к исцелению, Марина поняла, что ее миссия — помогать другим. Она выучилась на психолога и начала помогать женщинам, столкнувшимся с таким же диагнозом: «В профессию я пришла, когда поняла, что я могу передать им свой опыт. Я переключилась из режима личных достижений в режим помощи. Именно после истории с онкологией я поняла, в чем мое предназначение».
Исцеление через красоту
Идея проведения подобной фотосессии, говорит женщина, возникла после знакомства с визажистом Валерией Прудниковой. Когда дочери женщины Саше исполнилось 12, героиня решила сводить ее на фотосессию. Так совпало, что Марина в этот день была после химиотерапии.
«Я была в тот день бледная, как мышь: в парике, без ресниц. Мне было трудно собраться, сконцентрироваться, — рассказывает героиня. — Но Лера своим позитивом так меня взбодрила. Она еще рыженькая, солнечная. В итоге фотографировалась только моя дочь, но при этом день мне настолько запомнился, хоть меня и не красили, и не фотографировали, что я совершенно забыла о своем плохом самочувствии. Это, правда, был самый мой счастливый день. Спустя время, я пригласила Леру провести мастер-класс по макияжу в нашу организацию. Женщинам настолько понравилась, и Валерия зарядилась энергией и предложила организовать этот проект — она занялась формированием команды. Фотографы, визажисты, мастера по прическам выполняют свою работу абсолютно бесплатно. Первый раз он прошел в Барнауле весной, а этой осенью решили повторить»
Во время фотопроекта все женщины буквально светились от счастья, пока волшебные феи «колдовали» над их образами. Казалось бы, макияж, прическа, платье — любой мужчина скажет, и что тут такого? Но для них данное мероприятие действительно стало целительным.
«Для женщин с онкологией крайне важно видеть свою красоту, потому что рак оказывает серьезное влияние на внешний вид, — объясняет Елена Свечкарь. — Это такой для нас праздник — общение, приятная суета. И какое же счастье — увидеть себя красивой на фотографии, происходит исцеление через красоту, это часть терапии»
В благотворительных фотосессиях регулярно участвует визажист Екатерина Брагина — в прошлом журналистка. Такие мероприятия, говорит она, наполняют не только участниц, но и тех, кто делает их прекрасными.
«Поддержка, новые эмоции, новые впечатления — для женщин все это важно. Мне кажется, что подобного рода мероприятия точно оказывают положительное влияние на здоровье. Мне многие задают вопрос: «А зачем ты это делаешь за бесплатно?». Я отвечаю, что искренние эмоции, счастливые лица женщин настолько меня наполняют — это бесценный опыт. Женщины в этой всей суете уже и забывают о своем диагнозе, многие из них называют день фотосессии самым счастливым в своей жизни», — объясняет Екатерина.
Психолог организации Марина Михайлова подтверждает, что болезнь говорит женщинам о том, что с их телом что-то происходит. И крайне важно с мысли о том, что ты болен переключиться на нормальную жизнь.
«В этой нормальной жизни есть свои прелести, когда можно сделать прическу, макияж, надеть красивое платье и почувствовать себя королевой, — говорит она. — Они забывают о всех своих болячках, видят себя совершенно по-другому, наполняются энергией и женской силой».
Фотосессия прошла в рамках проекта "Счастье и здоровье - сегодня, завтра и всегда. Многоуровневая система психологической поддержки онкологическим больным". Проект реализуется Алтайской краевой общественной организацией "Вместе против рака" с июля 2023 года, и он стал возможен благодаря грантовой поддержке Губернатора Алтайского края в сфере НКО.