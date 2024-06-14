«Выглядит замечательно»: хирург высказалась о пластике Софии Ротару

Хирург Любовь Гауэр в разговоре с сайтом «Страсти» оценила результат пластических операций народной артистки СССР Софии Ротару.

«В свои 76 лет София Ротару выглядит просто замечательно! Наверняка многие женщины мечтают о такой внешности, и тем более, когда уже близки к 80-ти. Видно, что у певицы присутствует постоянный косметологический уход, но и, конечно, без пластической хирургии для сохранения красоты и гармонизации внешности тут уже точно не обойтись», — рассказала специалист.

По словам медика, исполнительница делала эндоскопическую подтяжку лица, вследствие чего ее брови «приподнялись и перестали утяжелять взляд». При этом, как считает хирург, одним только эндоскопическим лифтингом омоложение этой зоны не ограничилось.

«Верхнее веко достаточно сильно нависало, а сейчас оно открытое, что свидетельствует о верхней блефаропластике. Ещё момент, который можно отметить, это А-деформация, которая особенно заметна в медиальных углах глаз. Данное явление — признак возрастного века, которое со временем теряет объем, и в результате появляется подобное западение. Часто А-деформацию корректируют липофилингом либо во время выполнения верхней блефаропластики перераспределением грыжевых мешков. Нижнее веко довольно плавное, без избытка кожи и жировых пакетов. Это говорит о нижней классической блефаропластике, учитывая возраст, скорее всего, с миопексией», — поделилась Гауэр.

Кроме того, врач подчеркнула, что овал лица Ротару очерченный и подтянутый, отсутствуют как брыли и сильно выраженные носогубные складки, так и явный птоз средней трети. Она уточнила, что такой эффект достигается при фейслифтинге. Пластический хирург также предположила, что артистка неоднократно делала подтяжку лица.

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