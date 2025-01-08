Выезжали на природу с палатками: продюсер Маликов рассказал, как отдыхал с Жуковым и Потехиным в перерывах

Продюсер Андрей Маликов вспомнил о знакомстве с будущими солистами группы «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным и Сергеем Жуковым. Он признался, что вместе с артистами дружил семьями, выезжал на природу с палатками, организовывал их отдых за границей. Подробностями Маликов поделился с сайтом «Страсти».

Маликов познакомился с будущими артистами в 1996 году в столице. По его словам, на тот момент «жизнь в Москве уже помутузила» молодых ребят.

«Я встретил Сергея Жукова и Алексея Потехина осенью 1996 года в Москве на студии «Павиан-рекордс» Валерия Лобанова. Изначально их проект назывался «Дядюшка Рей энд Компани». Ребята показали мне свои песни, и я сказал: «Давайте попробуем, я буду вашим продюсером и директором. Если у нас получится, то отлично, если нет, пожмём друг другу руки и разойдёмся».

Вот так все и началось. Я, молодой менеджер-продюсер с семилетним опытом гастрольной деятельности и работы с известными артистами, и молодые амбициозные пацаны с периферии, которых жизнь в Москве уже помутузила. Жили они у друзей, питались «Дошираком» и подрабатывали диджеями на дешёвых, ночных дискотеках», - поделился Маликов.

Уже летом 1997 года к команде пришел успех, группа стала собирать аншлаги на стадионах. Маликов говорит, что в перерывах от работы ездил с ребятами на природу с палатками.

«В юности я был заядлым грибником и рыбаком. С друзьями облазил всё Подмосковье в поисках грибных и рыбных мест. И когда в нашей с Сергеем и Алексеем работе случались перерывы, мы делали вылазки на природу, с палатками, ночевкой у костра. Мы старались дружить семьями. Отмечали дни рождения вместе», - рассказал продюсер.

Он вспомнил, что первый отпуск за границей исполнители провели на Тенерифе, второй – в Голландии, третий – в Париже.

«А у меня отпуска не было никогда. Я был всегда в работе, потому что нужно было принимать звонки, договариваться о концертах и делать всю рутинную работу менеджера, продюсера и концертного директора», - отметил продюсер.

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