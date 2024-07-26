«Выбирала, где мы это будем делать»: комик Городницкий рассказал о постельной сцене с Аглаей Тарасовой

Дважды финалист «Comedy Баттл» Евгений Городницкий принял участие в съемках сериала «Морозко». До этого он не имел актерского опыта, однако режиссер сразу решили доверить ему одну из самых сложных сцен — постельную. Партнершей молодого человека была известная актриса Аглая Тарасова.

Евгений рассказал о съемке постельной в беседе с сайтом «Страсти». По словам комика, в процессе работы он не испытал никакого стресса, наоборот, все прошло спокойно и весело. Перед началом сцены все посторонние покинули площадку, на ней остались лишь ключевые участника действа.

«Процесс съемки интересный — все лишние выходят, остается только оператор, актеры и режиссер. Прикольно было, когда Аглая начала выбирать, где мы это будем делать. Стол, кресло, подоконник, прижать к шкафу. Что было выбрано? Посмотрите сериал и узнаете», — поделился Городницкий.

Полное интервью с комиком и участником Клуба веселых и находчивых вы можете прочитать по этой ссылке.