Сколько стоит съемочный день актрисы Натальи Бочкаревой, оплачивающей обучение дочери за 500 тысяч рублей

Актриса Наталья Бочкарева призналась, что платит 500 тысяч рублей в год за обучение дочери. Также звезда «Счастливы вместе» отдает деньги на благотворительность и балует себя дорогими покупками. Сколько зарабатывает артистка при таких тратах, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Бочкарева прославилась после съемок в сериале «Счастливы вместе», но это далеко не единственный проект в ее фильмографии. Наталья востребована как в кино, так и в театре. А с 2023 года она приступила к продолжению ситкома «Букины». Как считает Дворцов, такая популярность актрисы приносит ей неплохие деньги, поэтому она может позволить себе оплачивать образование дочери.

«Наталья Бочкарева может себе позволить 500 тысяч рублей отдавать на обучение ребенка, безусловно. Значит, у нее съемочный день стоит в районе 2,5−3 млн рублей», — поделился продюсер.

Кроме того, зарабатывает Наталья и на корпоративах, считает Дворцов. Не секрет, что многие артисты ведут свадьбы и частные вечеринки и получают за это большие гонорары.

«Корпоративы в любом случае она ведет. Гонорар — 1,2−1,7 млн рублей, наверное. До 2 млн рублей. Репутация у нее хорошая, ее все любят, уважают, со многими она дружит», — рассказал Дворцов.

