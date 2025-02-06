Российский певец, актер и бывший артист балета в Большом театре Данко (настоящее имя Александр Фадеев) поделился мнением об отечественном шоу-бизнесе. Его слова приводит сайт «Страсти».

Исполнитель признался, что одним из немногих представителей отечественной музыкальной индустрии, с которым у него есть желание работать, является его первый продюсер Леонид Гуткин.

«Один из самых ярких продюсеров в российском шоу-бизнесе — это мой первый продюсер, Леонид Гарриевич Гуткин, который создал проект „Данко“. С ним я бы продолжил сотрудничать, да не судьба», — заявил музыкант.

При этом Данко выступил с критикой коллег по сцене. По его мнению, современные артисты создают «бездушные» совместные песни исключительно ради повышения узнаваемости.

«Какие у нас сейчас коллаборации? Бездушные и лицемерные. Делают совместные треки только знаменитые с суперзнаменитыми, удачливые с супер-удачливыми. Если ты начинающий артист — фиг тебе, на тебя плюют. Вот выбьешься в люди — тогда Киркоров первым к тебе прибежит. До поры до времени. А потом вновь ты никому не нужен. Поэтому большого желания и мечты с кем-то спеть из „наших“ у меня сейчас нет», — высказался он.

Полное интервью с Данко о карьере в балете, переезде из Москвы и участии в «Выживалити» читайте здесь.