«Вы путаете понятия»: Юлия Барановская обрушилась на журналистку за вопрос о детях

Ведущая Юлия Барановская на юбилее журнала «Антенна телесемь» указала журналистке, что та неправильно сформулировала вопрос о детях. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти» и стала свидетелем инцидента.

У Барановской спросили: «Нужно ли баловать деток или все-таки пускай приучаются к самостоятельности?»

На это ведущая заявила: «А вы считаете, что если ты положишь ребенка, то он не будет самостоятельным? Мне кажется, вы путаете понятия. Это две абсолютно разные вещи».

Тогда корреспондент уточнила, что имела в виду ситуацию, если все за него делать самим.

Барановская продолжала: «Я не понимаю вашего вопроса. Что значит все за него делать: ходить, есть, пить, в школе на уроках сидеть? Вы просто неправильно формулируете вопрос, наверное, потому что вы не сталкивались с детьми. Если ты лишний раз что-то купила, не означает, что он вырастет никчемным и ничего не умеющим делать. Если все время запрещать, я сомневаюсь, что у него возникнет желание дальше жить».