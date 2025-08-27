«Вы не там копаете»: актриса Софья Синицына намекнула на помолвку

Актриса Софья Синицына рассказала, что читает новости о себе и иногда информация ее задевает. На премьере сериала «Виноград» от Kion она рассказала, что слухи о романе с режиссером Федором Бондарчуком неправда, и намекнула на помолвку. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Это очень смешно, это комедия. Нет, конечно. Как вы думаете, я бы здесь с ним, наверное, стояла», - высказалась Синицына на вопрос про роман с Бондарчуком.

Журналистов интересовало, занято ли сердце актрисы.

«Занято, никто из вышеперечисленных людей. Вы не там копаете», - ответила знаменитость и не стала уточнять, является ли ее избранник актером.

Также Софье задали вопрос, как скоро она станет невестой.

«Попозже узнаете», - коротко произнесла знаменитость и попросила остановиться с вопросами о личной жизни.