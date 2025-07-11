«Вы можете посмеяться»: Андрей Чадов раскрыл свои хобби

Актер Андрей Чадов в интервью сайту «Страсти» рассказал о своих хобби. 45-летний артист в свободное время занимается живописью и садом.

«Мои хобби - живопись и, вы можете посмеяться, сад. У меня есть свой цветущий сад. Выращиваю цветы, гортензии, пионы, малину, жимолость, смородину. Очень много красивых декоративных растений», - поделился артист.

Мы поинтересовались, от кого из родных ему передалось такое увлечение. Чадов занимается садом относительно недавно, он отметил, что прабабушки все время проводили в огородах.

«Увлечение возникло недавно, года три назад. Никогда не знаешь, когда стрельнет какой-то ген. У нас прабабушки всю жизнь в огородах. Старею. Там такой спорт круче любого спорта», - поделился актер.

Интервью с Андреем Чадовым читайте на сайте «Страсти».