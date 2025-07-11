«Быть верным – это выбор»: Андрей Чадов рассказал о жене, увлечении живописью и покупке квартиры

45-летний актер Андрей Чадов принял участие в фестивале «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. Артист рассказал сайту «Страсти» об увлечении живописью, выращивании малины и гортензий в саду, поделился воспоминаниями о работе с Анастасией Заворотнюк и объяснил, почему его свадьба была тихой и скромной.

У вас есть брат, вы очень похожи. Он тоже снимается. Нет конкуренции? Ссоры случаются?

Мы не снимаемся вместе. Были три картины и давно. Последняя была 15 лет назад. Мы не живем вместе, взрослые дяди, у каждого семья, дети.

В детстве вы учились танцевать брейк и хип-хоп. Сегодня какие хобби? Спортзал?

Мои хобби - живопись и, вы можете посмеяться, сад. У меня есть свой цветущий сад. Выращиваю цветы, гортензии, пионы, малину, жимолость, смородину. Очень много красивых декоративных растений.

От родителей такое увлечение?

Оно возникло недавно, года три назад. Никогда не знаешь, когда стрельнет какой-то ген. У нас прабабушки всю жизнь в огородах. Старею. Там такой спорт круче любого спорта.

Есть картины, за роли в которых стыдно?

Стыдно нет, но есть картины, в которых я сейчас бы не стал принимать участие. Потому что эта картина не несет ничего хорошего. Название не буду говорить. Есть фильмы, после просмотра которых встает вопрос зачем. А если искусство не несет свет, хотя бы малый, я не понимаю, какой смысл во всем.

Стали бы работать с Сариком Андреасяном?

А я работал. Мне было комфортно. Мне сложно критиковать коллег. У любого режиссера есть успешные картины и менее успешные, у артиста успешные и менее успешные роли.

Вы работали в кадре с Анастасией Заворотнюк. Какая актриса была в жизни?

Она прекрасная. Познакомились в первый съемочный день. Она принесла мне ящик клубники. Это было первое знакомство с ней. Прекрасная женщина, очень добрая. Она все время мне говорила: «Андрей, ты купил квартиру?». В итоге купил, но уже после. Прекрасный человек, партнер, жизнерадостная, очень любящая мужа женщина.

Задумывались когда-нибудь о переезде за границу?

Задумывался, но я никуда не целюсь. Раньше хотелось жить в Европе. Было ощущение, что в прошлой жизни я жил где-то в европейских странах.

В прошлом году отдыхал с женой в Таиланде и, когда возвращался, стал подлетать к России, увидел деревья, озера, реки. Понял, что там-то прекрасно, но как хорошо, что я возвращаюсь на родину. Щемящее чувство. Оно с возрастом пришло. Мне нравятся дожди, тучи. Мне даже больше нравится пасмурность, чем солнце, безоблачность. Представляете, как меняется мир с возрастом.

А что еще поменялось по сравнению с предыдущим десятилетием жизни?

Ты приходишь к главной мысли, что в смирении сила, что есть вещи, которые ты не можешь изменить в жизни. Ты долго к этому идешь, все время борешься и хочешь, чтобы было по-твоему, а по-твоему не будет никогда. Практически.

Вам приписывали романы с Юлией Барановской, Аленой Шишковой. Сейчас вы женаты. Свадьба была скромной. Почему решили тихое торжество?

Потому что счастье любит тишину. Это не просто слова. Чувство счастья очень тихое. Для счастья нужно очень мало. Кричать, разбрасываться этим, разбазаривать, расплескивать не хочется, хочется сохранить каждую капельку.

Что ненавидите в людях? Терпеть не можете?

Лживость, безнравственность, хамство, к чему я не могу привыкнуть. Я не могу понять причину, почему так происходит, почему это в нас есть. Хамство повсеместно.

Был период, когда вы два года не разговаривали с братом. Что стало причиной ссоры?

Всякое бывает в жизни.

В 16 лет вы чуть не погибли – в сильный шторм вас выбросило в открытое море. Расскажите о том случае. На море с женой поедете в этом году?

Я на следующий же день купался. Это было в Евпатории. У нас был детский театр. Каждое лето проходили театральные сборы, когда труппа выезжает на море. Отличившихся наградили прогулкой по морю. Нас было человек 7. Насчет поездки с женой в этом году – посмотрим.

Вы приехали на фестиваль в «Кругу семьи». Он про верность, ответственность. Можете назвать себя таким?

Да. Быть верным – это выбор.

Андрей, наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Это моя жена.

Какая она?

Она замечательная. Мне повезло.