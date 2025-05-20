Второй брак могут признать недействительным: адвокат Кудряшов разобрал кейс многоженца из сборной РФ по футболу
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У тренера вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова оказались две законные супруги. В первый раз он женился в 1998 году, а во второй — в 2018-м. Таким образом, мужчина стал многоженцем. Однако, согласно российскому законодательству, в брак не может вступить лицо, которое уже состоит в другом зарегистрированном браке. В связи с этим сайт «Страсти» решил обратиться за комментарием к адвокату Александру Кудряшову, чтобы он объяснил причину возникновения такой ситуации и ее возможные последствия.
По словам специалиста в сфера права, случай Кафанова — очень странный. Оба брака регистрировались в России, и один из брачующихся был гражданин России. Затем необходимо было подать заявление, и соответствующие специалисты должны были проверить состоит ли лицо в браке или нет. В данному случае, судя по всему, этот момент был упущен из виду.
Согласно российскому законодательству, существуют обстоятельства, препятствующие заключению второго брака. Такой союз, если он все таки был скреплен юридически, может быть расторгнут по заявлению первого супруга или лица, права которого нарушены. В случае Кафанова на обнулении второго брака может настаивать первая жена.
Если говорить о законности, то здесь все просто. В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса существуют обстоятельства препятствующие заключению второго брака: если первый брак не расторгнут. Однако если брак все-таки зарегистрирован с лицом, состоящим в браке, то такой союз может быть признан недействительным судом по заявлению первого супруга. В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания брака недействительным вправе супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему не расторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, произведенным с нарушением требований статьи 14 СК РФ, а также орган опеки и попечительства и прокурор. По общему правилу на требования о признании брака недействительным срок исковой давности не распространяется.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
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