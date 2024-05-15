Ольга Бузова рассказала, за что благодарна сестре Анне

Певица Ольга Бузова заявила, что сестра Анна записала ее на кастинг в «Дом-2». Она поблагодарила родственницу и свою семью. Об этом звезда сообщила в беседе с корреспондентом сайта «Страсти».

Коллеги, друзья и журналисты собрались 15 мая на мероприятии, которое было посвящено 20-летию Бузовой на ТВ. Она обещала пообщаться со всеми желающими и очень ждала, когда к ней придут гости. Среди них была ее родная сестра Анна Бузова. В СМИ часто возникали слухи, что девушки стали мало общаться, а, возможно, и вовсе поругались.

Ольга обратилась к сестре и поблагодарила ее за то, что именно она записала ее на кастинг в телепроект «Дом-2». Это случилось во время семейного просмотра шоу «Большой брат». Анна была уверена, что Ольге нужно попасть на ТВ, а она не верила в это.

«Она говорит: «Завтра идешь на кастинг, новый проект. Я позвонила, тебя записала», – вспомнила певица.

Но Ольга не сразу согласилась, ведь у нее были занятия в университете. Но именно в тот день у парней была военная кафедра, а Ольга осталась «без дела». Тогда она решила идти.

«Я пошла, я прошла! Меня выбрали одну из 40 тысяч человек. Я должна была быть в числе первых, как всегда, но я сдавала сессию, заочную, поэтому пришла чуть позже», – поделилась Бузова.