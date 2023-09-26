Всем женщинам на заметку: как предотвратить развитие рака молочной железы

Генетическое исследование проводится один раз в жизни и в любом возрасте (можно прямо с рождения) по желанию самого пациента или родителей ребенка, при наличии данных, что малыш может быть носителем этой мутации.

Важно понимать, что выявление мутаций не является установлением диагноза, но риск развития рака молочной железы в течение жизни у пациентов носителей дефектного гена достигает 60-90%.

Если в ходе обследований у женщины были обнаружены мутации BRCA1/BRCA2, то в качестве профилактики заболевания необходимо принять ряд следующих мер: