Всем женщинам на заметку: как предотвратить развитие рака молочной железы
Врач Антон Иванов рассказал, как предсказать риск развития рака молочной железы.
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Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Однако развитие патологии можно предотвратить. Доктор медицинских наук, онколог-хирург и химиотерапевт Антон Иванов рассказал в беседе с порталом «Страсти», как заранее узнать о возможности возникновения этой болезни.
Для своевременной диагностики каждой женщине необходимо раз в год проходить скрининг, который включает в себя инструментальные обследования, а именно маммографию молочных желез с 40 лет и УЗИ молочных желез до 40 лет. Кроме того, необходимо генетическое исследование мутаций в генах BRCA1/BRCA2.
Антон Иванов
Медицинский директор клиники МАММА
Генетическое исследование проводится один раз в жизни и в любом возрасте (можно прямо с рождения) по желанию самого пациента или родителей ребенка, при наличии данных, что малыш может быть носителем этой мутации.
Важно понимать, что выявление мутаций не является установлением диагноза, но риск развития рака молочной железы в течение жизни у пациентов носителей дефектного гена достигает 60-90%.
Если в ходе обследований у женщины были обнаружены мутации BRCA1/BRCA2, то в качестве профилактики заболевания необходимо принять ряд следующих мер:
- самообследование молочных желез – раз в месяц с 18 лет;
- консультации врачей гинеколога и маммолога – каждые 6-12 месяцев с 18 лет;
- маммография молочных желез или МРТ молочных желез – раз в 12 месяцев с 25 лет;
- трансвагинальное УЗИ органов малого таза – каждые 6 месяцев с 30 лет;
- лабораторное определение СА-15-3 и СА-125 – раз в полгода с 25 лет.
Так, на женщин возлагается большая ответственность за свое здоровье – настороженность, своевременное обращение ко врачу и регулярные обследования.
Антон Иванов
Медицинский директор клиники МАММА