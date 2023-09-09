Что делать, если у ребенка комплекс торчащих ушей: врач назвала способ решения проблемы
Пластический хирург Христенко рассказала, как избавить ребенка от лопоухости.
© Freepik
Лопоухость – врожденная особенность, при которой ушные раковины неплотно прилегают к голове. Она никак не вредит организму, но может стать причиной развития комплексов у ребенка. Пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника» для детей Анна Христенко рассказала, как избавиться от лопоухости.
Считается, что угол между ухом и головой должен составлять около 30 градусов, а линия ушной раковины должна быть параллельно щеке. Как пояснила Анна Христенко, есть несколько степеней лопоухости.
При первой степени угол между ухом и головой составляет 30-45 градусов, при второй – 45-90 градусов, а при третьей – более 90 градусов. Чаще всего обращаются пациенты со второй и третьей степенью лопоухости.
Анна Христенко
Пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника» для детей
Угол, под которым расположены ушные раковины, не влияет на слух и здоровье в целом, так что медицинских показаний для операции по исправлению лопоухости нет. Но от этого зачастую зависит самооценка ребенка, его психологический комфорт и социализация в коллективе. Поэтому, по мнению хирурга, чем раньше исправить лопоухость, тем лучше. Но решение об этом должны принимать родители.
Единственный метод лечения лопоухости – отопластика. Как говорит эксперт, она малотравматична, поэтому выполнять ее можно, начиная с раннего возраста.
Во время подготовки к хирургическому вмешательству ребенок должен сдать соответствующие анализы и посетить врача. Сначала педиатр выдает заключение об отсутствии противопоказаний к выполнению операции. Затем проводится консультация с анестезиологом-реаниматологом. Детей до 14 лет оперируют под общей анестезией, в старшем возрасте – под местной.
В день проведения отопластики ребенка госпитализируют в стационар вместе с взрослым. Если корректируются обе ушные раковины, операция длится около двух часов, при односторонней отопластике – меньше. В течение суток после хирургического вмешательства пациент должен находиться в стационаре.
Пластический хирург подчеркивает, что боли могут быть только в первые сутки после операции, но в этом случае помогут обычные детские обезболивающие.
Две недели нужно круглосуточно носить повязку, следующие 14 дней ее можно оставлять только на ночь. Реабилитация проходит быстро, уже через пару дней можно идти в школу.
Анна Христенко
Пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника» для детей
Через две недели после операции пациенту снимают швы, а для совсем маленьких детей хирурги используют саморассасывающиеся нити. В течение месяца необходимо отказаться от занятий спортом и любых физических нагрузок, посещения бассейна, а также тепловых процедур.
Ранее мы писали, что такое невралгия и как ее лечить.