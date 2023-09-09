Что делать, если у ребенка комплекс торчащих ушей: врач назвала способ решения проблемы

Угол, под которым расположены ушные раковины, не влияет на слух и здоровье в целом, так что медицинских показаний для операции по исправлению лопоухости нет. Но от этого зачастую зависит самооценка ребенка, его психологический комфорт и социализация в коллективе. Поэтому, по мнению хирурга, чем раньше исправить лопоухость, тем лучше. Но решение об этом должны принимать родители.

Единственный метод лечения лопоухости – отопластика. Как говорит эксперт, она малотравматична, поэтому выполнять ее можно, начиная с раннего возраста.

Во время подготовки к хирургическому вмешательству ребенок должен сдать соответствующие анализы и посетить врача. Сначала педиатр выдает заключение об отсутствии противопоказаний к выполнению операции. Затем проводится консультация с анестезиологом-реаниматологом. Детей до 14 лет оперируют под общей анестезией, в старшем возрасте – под местной.

В день проведения отопластики ребенка госпитализируют в стационар вместе с взрослым. Если корректируются обе ушные раковины, операция длится около двух часов, при односторонней отопластике – меньше. В течение суток после хирургического вмешательства пациент должен находиться в стационаре.

Пластический хирург подчеркивает, что боли могут быть только в первые сутки после операции, но в этом случае помогут обычные детские обезболивающие.