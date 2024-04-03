«Всем советую»: российский экс-хакер Левашов рассказал о тюрьмах в Европе и США

«Черный» экс-хакер Петр Севера Левашов несколько лет назад отсидел срок в США за киберпреступления. Его задержали в Испании во время отдыха в 2017 году, и с тех пор в Россию он не возвращался. Сейчас программист уже отошел от незаконных дел, и завязать с этим ему помогла тюрьма. После нее он осознал, что может многого лишиться, если продолжит заниматься взломом.

В интервью порталу «Страсти» Петр рассказал о том, чем отличается тюрьма в Европе и США. По его словам, в Испании ему было даже неплохо, так как многое было разрешено. Но в Америке свободы было куда меньше. Зато, как он подчеркнул, никаких пыток не было.

«В Испании побольше свободы, можно носить свою одежду, украшения никто даже не снимает. Я все время носил с собой цепочку золотую массивную с крестом. Курить можно где угодно. Продукты тоже можно, - поделился экс-хакер. — В США все строже. Но пыток как таковых не было. Можно условно сказать, что права человека соблюдаются. Но если в Испании, например, пять часов в день прогулки, пусть и во дворе, затянутом сеткой, — это твое право, даже если ты изобьешь охранника, то в Америке, в той тюрьме, где я был, прогулка была 1-2 часа в неделю».

Также Петр подчеркнул, что в США часто видел драки между заключенными, но, по его словам, это вполне естественно, так как люди находятся в ограниченном пространстве. В целом Левашов назвал этот опыт жизненным уроком, через который нужно пройти.

«Еще там грязь нечем убирать, в камерах мыши. Один раз мышь прыгнула мне на лицо во сне — незабываемое впечатление. Драки там есть, все-таки люди в ограниченном пространстве заперты. Конечно, там происходят всякие неприятные вещи. Но ничего прям удивительного или того, с чем невозможно жить, я там не встречал. Это определенный способ для мужчины пройти свою школу жизни. Всем советую. Кто еще не сидел в тюрьме, пожалуйста, сидите», - рассказал Петр.

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