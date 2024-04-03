«Мы уже готовы отключиться и жить в маленьком Рунете»: «черный» экс-хакер о кибервойне, взломах и тюрьме в США

— А используете свои навыки в личных целях? Например, взламываете аккаунты понравившихся вам девушек?

— Нет. Не знаю, мне кажется, что нет смысла вообще взламывать аккаунты девушек. Как говорят, легче запомнить то, что следует запомнить, чем забыть то, что следует забыть. Думаю, можно очень здорово разочароваться, взломав аккаунт какой-нибудь дамы. И зачем это нужно? Не знаю, я люблю мозги взламывать девушкам. Зачем мне взламывать их аккаунты. Но если девушка сама пришлет пароль, можно и взломать, наверное. В общем, скорее нет, чем да.

— Сейчас вы уже отошли от дел, но еще несколько лет назад вы отбывали срок. Расскажите, как вы попались? И настолько сложно в принципе вычислить хорошего хакера?

— Нельзя сказать, что я прям сильно прятался. Мне всегда казалось: шлю я эти электронные письма и кому я нужен? Террористов столько кругом, банки взламывают, карточки воруют, а я просто рассылаю емейлы. Поскольку я занимался этим 18-19 лет, у меня уже как-то притупилось чувство опасности. Я часто путешествовал, очень любил ездить по разным странам. Поэтому в Испании в 2017 году задержание, конечно, было неожиданным.

На самом деле доказательств прям прямых у американского правосудия не было, но было очень много косвенных. Один раз у меня «отвалился» VPN, засветился мой домашний айпишник (IP-адрес – прим. «Страсти») на платежной системе WebMoney. Причем я это заметил, просто не посчитал это чем-то важным. Как-то им удалось привязать это к моему домашнему Wi-Fi. Потом когда-то я покупал домен для совершенно «белого» бизнеса, совершил транзакцию без VPN, и это отследили. На самом деле все это не является такими уж прям доказательствами. Может быть, если бы в Америке я пошел в суд присяжных, я бы его мог и выиграть. Но это очень было рискованное мероприятие, потому что уже тогда к русским относились очень плохо в США. Вся моя команда адвокатов сказала: «Петр, они тебя приговорят за 30 минут. В суд присяжных не ходи, будем сознаваться». По сути, ты частично признаешь свою вину, по договоренности с прокуратурой, а они за это снимают самые тяжелые обвинения. Никто не идет в суд присяжных, который каждая сторона может проиграть, и все довольны. Тут интересно: можно раскаяться, но не сознаться, а можно сознаться, но не раскаяться.

В общем, если хакер хорошо прячется, найти его достаточно сложно, но это был не мой вариант. То есть я как бы чувствовал себя спокойно, уверенно, поэтому, наверное, за это и поплатился.

— А какая она – тюрьма в США? Были ли пытки или что-то подобное? Какой был быт?

— Тюрьмы в США очень разные. Во-первых, я отсидел 11 месяцев в Испании, когда боролся с экстрадицией. То есть меня арестовали 7 апреля 2017 года и только 1 февраля 2018 года перевезли в США, когда я проиграл уже все суды. Ну клоунада была, в Испании нет закона. Нас арестовали одновременно несколько человек после выборов президента Америки, когда победил Дональд Трамп. Станислав Лисов (хакер из Таганрога, обвиненный в США в киберпреступлениях, - прим. «Страсти») был арестован за несколько месяцев до меня и тоже в Испании. И так забавно! У нас один и тот же судья, один и тот же прокурор, и даже адвокат, который случайно вроде должен назначаться. Я очень сильно боролся с экстрадицией. Я не понимал, почему должен ехать в Америку, где я ни разу не был в жизни, по их законам отвечать. И вот проиграл я через 11 месяцев.

Если вернуться к тюрьме — в Испании побольше свободы, можно носить свою одежду, украшения никто даже не снимает. Я все время носил с собой цепочку золотую массивную с крестом. Курить можно где угодно. Продукты тоже можно.

В США все строже. Но пыток как таковых не было. Можно условно сказать, что права человека соблюдаются. Но если в Испании, например, пять часов в день прогулки, пусть и во дворе, затянутом сеткой, — это твое право, даже если ты изобьешь охранника, то в Америке, в той тюрьме, где я был, прогулка была 1-2 часа в неделю. Еще там грязь нечем убирать, в камерах мыши. Один раз мышь прыгнула мне на лицо во сне — незабываемое впечатление. Драки там есть, все-таки люди в ограниченном пространстве заперты. Конечно, там происходят всякие неприятные вещи. Но ничего прям удивительного или того, с чем невозможно жить, я там не встречал. Это определенный способ для мужчины пройти свою школу жизни. Всем советую. Кто еще не сидел в тюрьме, пожалуйста, сидите.

— Изменилась ли ваша жизнь после того, как вы отсидели срок?

— Я перестал заниматься криминалом. Извлек урок для себя на всю жизнь, понял, что, если ты занимаешься чем-то незаконным, все может измениться в один момент. И пусть, как я сказал, уже в тюрьме не так прямо плохо — можно читать книжки, смотреть телевизор почти во всех странах, знакомиться с кучей людей, благодаря которым я теперь могу решить любую проблему, — все равно это отрывает от семьи, от привычного быта, доступа в Интернет нет. Конечно, это все очень непросто. Поэтому я принял для себя решение больше к криминалу не возвращаться. Поскольку я уже достаточно давно вышел из камеры, что-то уже замылилось. Поэтому, если бы вы меня спросили об этом сразу после того, как я освободился, наверное, у меня были бы немного другие ответы.

— А действительно хороших хакеров в мире много, по вашему мнению? И какая доля из них – в России? Ведь говорят, что в нашей стране самые опасные взломщики.

— Тут кого считать хакером. Специализаций очень много: трафера, кардеры, спамеры. Каждый год еще появляются новые. На самом деле очень много русскоговорящих, скажем так, значительная часть. Китайцы очень неплохо себя чувствуют в этой сфере, много азиатов и много русскоговорящих. Я не могу сказать, что они все россияне. Есть наши братские народы, те, кто давно переехал из России в другие страны, но по-прежнему думает и говорит по-русски. Да, наверное, русскоговорящие хакеры, российские одни из самых сильных. А так во всем мире есть талантливые люди, в меру беспринципные, чтобы заниматься этим.

— Число хакеров с развитием технологий растет? Какой сейчас приблизительный возраст хакеров или же встречаются, как слишком молодые, так и очень старые?

— Вопрос хороший, но сложно на него ответить, потому что все-таки нет социальных опросов никаких у хакеров. Очень много молодых. Они беспринципные, достаточно агрессивные, стремятся урвать какую-то денежку. Сейчас большая конкуренция. Никто ни в коем случае не рассказывает, как он зарабатывает. Возраст, соответственно, тоже растет. Когда я начинал давно, было мало людей, которые вообще разбирались в компьютерах. Чем они были старше, тем были более идеологически подкованными, ни в коем случае не стали бы что-то взламывать. А сейчас есть люди и за 50, и за 60, кого можно с уверенностью назвать хакерами. Но в основном, конечно, возраст юный, пока человек не нашел свое призвание, работу. Условно от 14 лет и до 23-24.

— Как считаете, если «черный» хакер работает на благо своей страны, можно ли оправдывать его действия или же это все равно преступление? Участвуют ли в нынешних реалиях русские хакеры в атаках на Запад?

— Можно провести аналогию с солдатом. Если он убивает на фронте, считается ли это убийством? Ну, конечно, нет. Он выполняет свой долг. Также и с хакерами. Если они наносят ущерб противнику, это можно оправдать защитой своей родины. В «черных» хакеров, работающих на государственные структуры, я не особо верю. Я всегда был патриотом Российской Федерации. С 1999 и по 2017 год активно выражал свою позицию на тех форумах, где был модератором. В 2007 году, когда в Эстонии демонтировали памятник русскому солдату, я был во главе всех протестов. Мы атаковали эстонские госструктуры. Но ко мне за все эти годы никто ни разу не обращался за помощью. Казалось бы, просто напиши: «Петр, ты нужен своей стране». Но нет. У меня был здоровенный ботнет, крупнейший в мире, были точки входа во многие сети, я бы с удовольствием помог своей стране, если вы ко мне обратились. Также от моих друзей, знакомых сетевых никогда я не слышал, чтобы к ним Российская Федерация, либо какие-то другие страны обращались за помощью.

Тут на самом деле тоже надо понимать, что хакеры в основном это такие люди антисоциальные, с достаточно низким уровнем морали. Как вы собираетесь их контролировать? Многие хакеры алкоголики, наркоманы. Вот один из них напьется и ваши приказы выложит в паблик, испортит вам операцию. С точки зрения военного командования работать с такими людьми достаточно сложно, практически невозможно. У них есть свои собственные специалисты, которых они выращивают на базе своих учебных заведений, нанимают талантливых ребят. Это их собственные бойцы, скажем так, ничего общего не имеющие с «черными» хакерами. То же самое и в Америке. Поэтому я думаю, что этого просто не существует. Что в России, что в США, что в Европе гоняются за талантливыми ребятами, которые только что закончили ВУЗ, отслужили в армии, и дальше из них уже выращивают своих специалистов. Никому не нужен преступник, нарушающий закон, который еще непонятно, где находится. То есть вы хотите, чтобы он приходил в казарму работать? Я думаю, что тут многие «черные» хакеры откажутся.