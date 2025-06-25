«Всегда расстраиваюсь»: Светлана Зейналова рассказала об отношении к хейту и критике

Телеведущая Светлана Зейналова призналась, что ее расстраивает критика в соцсетях. Звезда «Доброго утра» рассказала в интервью сайту «Страсти», что у нее есть «профессиональный» хейтер, который много лет пишет ей в соцсетях гадости.

«Я всегда расстраиваюсь. Даже понимая, что это такие профессиональные люди, у которых не всё в порядке в жизни и в голове. Встречаясь с молодыми людьми, которые много читают или активны в соцсетях, я вижу, как они тоже переживают из-за подобного. И я всегда объясняю: каждый человек делится тем, что у него внутри», – объяснила телеведущая.

По мнению Светланы, добрые люди несут в себе солнце и дарят свет окружающим. А хейтеры полны тьмы и распространяют ее вокруг. Она отметила, что некоторые пользователи Сети пытаются вывести других на эмоции и негатив, они ждут реакцию, которую не надо им давать.

«Хотя иногда бывает, что человек настолько настойчив, что начинает писать в личные сообщения. В таких случаях я реагирую только позитивно: «Не переживайте так сильно! Да, я деревянная кукла, что поделать. Желаю вам всего хорошего!» У меня есть «профессиональный» хейтер, который со мной много лет. Он подписан на все мои соцсети и ежедневно пишет: «Вы не женщина, а позор». Я прекрасно понимаю — это несчастный человек, которому плохо. Он ждет моей реакции, но никогда ее не получит», – поделилась Зейналова.

Полное интервью с телеведущей Светланой Зейналовой о ее детстве, работе на ТВ и воспитании дочерей можно прочитать здесь.