«Всегда очень сильно переживаю»: Ирина Ортман призналась, что болезненно воспринимает критику

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман рассказала о своем отношении к критике. Как оказалось, несмотря на то, что она уже 20 лет на сцене, воспринимает слова хейтеров артистка очень болезненно. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

После долгого перерыва женская музыкальная группа «Тутси» вновь вернулся в шоу-бизнес с прежними участницами. Однако не все встретили их радушно. Нашлось немало недоброжелателей, которые раскритиковали певиц за воссоединение.

«Мы благодарны за их мнение. Пусть побольше пишут, это значит, что людям не все равно. Они считают, что имеют право, сидя дома на диване, решать стоить нам воссоединяться или нет. Это забавляет нас, конечно. И говорит о том, что не зря мы все-таки собрались», - рассказали артистки.

Но не все они легко воспринимают критику. Например, Ирина Ортман обращается за помощью к коллегам, которые помогают ей справляться с негативом.

«Я до сих пор не привыкла [к критике]. Я не читаю гадости, потому что всегда очень сильно переживаю. Девочки меня учат не обращать внимание на подобное, но это невозможно, потому что я очень ранимая натура», - поделилась Ортман.

Более легко к хейтерам относится Леся. Она призналась, что у нее есть золотое правило — обращать внимание нужно на критику только тех людей, на которых ты хочешь хоть в чем-то быть похожей.

«Запомните и не реагируйте!» - заявила Ярославская.

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