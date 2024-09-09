«У нас нет конкурентов»: группа «Тутси» о воссоединении, личной жизни и Викторе Дробыше

Группа «Тутси» прославилась в середине нулевых после «Фабрики звезд-3». Молодых певиц под опеку взял продюсер Виктор Дробыш, и под его руководством вышли главные хиты коллектива «Самый, самый» и «Чашка капучино». История «Тутси» официально завершилась в 2012 году. Тогда фанаты думали, что это навсегда. Но спустя семь лет солистки Леся Ярославская, Ирина Ортман, Мария Вебер и Таша Ростова объявили о воссоединении и вновь стали выпускать треки.

В 2024 году группа «Тутси» отмечает юбилей – 20 лет на сцене. Портал «Страсти» пообщался с участницами коллектива и узнал, что изменилось за время их отсутствия, об их отношениях с Виктором Дробышем, личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе.

— Итак, «Тутси» снова вместе! После вашего воссоединения прошло уже довольно много времени. Сейчас не жалеете о своем решении?

— Нет, не жалеем. Мы счастливы! У нас очень много совместной работы, разных съемок, песен, мероприятий, гастролей. Мы любим друг друга, и теперь у нас есть возможность еще больше времени проводить вместе!

— А что изменилось за время вашего отсутствия на эстраде?

— Мир шоу-бизнеса поменялся очень резко. Огромное обилие блогеров, много людей из других профессий появилось на сцене. У кого-то получается здорово, и они нам даже нравятся. А у кого-то нет.

— В Сети немало хейтеров, которые считают, что вам не нужно было вновь создавать группу. Как относитесь к таким комментариям? Задевает ли вас в принципе критика?

— Мы благодарны за их мнение. Пусть побольше пишут, это значит, что людям не все равно. Они считают, что имеют право, сидя дома на диване, решать стоить нам воссоединяться или нет. Это забавляет нас, конечно. И говорит о том, что не зря мы все-таки собрались. (Смеются)

— А вообще вы долго к критике привыкали за 20 лет?

Ирина Ортман: Я до сих пор не привыкла. Я не читаю гадости, потому что всегда очень сильно переживаю. Девочки меня учат не обращать внимание на подобное, но это невозможно, потому что я очень ранимая натура.

Леся Ярославская: У меня есть золотая фраза: «Обращать внимание нужно на критику только тех людей, на которых ты хочешь хоть в чем-то быть похожей». Запомните и не реагируйте!