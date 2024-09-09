«У нас нет конкурентов»: группа «Тутси» о воссоединении, личной жизни и Викторе Дробыше
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Группа «Тутси» прославилась в середине нулевых после «Фабрики звезд-3». Молодых певиц под опеку взял продюсер Виктор Дробыш, и под его руководством вышли главные хиты коллектива «Самый, самый» и «Чашка капучино». История «Тутси» официально завершилась в 2012 году. Тогда фанаты думали, что это навсегда. Но спустя семь лет солистки Леся Ярославская, Ирина Ортман, Мария Вебер и Таша Ростова объявили о воссоединении и вновь стали выпускать треки.
В 2024 году группа «Тутси» отмечает юбилей – 20 лет на сцене. Портал «Страсти» пообщался с участницами коллектива и узнал, что изменилось за время их отсутствия, об их отношениях с Виктором Дробышем, личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе.
— Итак, «Тутси» снова вместе! После вашего воссоединения прошло уже довольно много времени. Сейчас не жалеете о своем решении?
— Нет, не жалеем. Мы счастливы! У нас очень много совместной работы, разных съемок, песен, мероприятий, гастролей. Мы любим друг друга, и теперь у нас есть возможность еще больше времени проводить вместе!
— А что изменилось за время вашего отсутствия на эстраде?
— Мир шоу-бизнеса поменялся очень резко. Огромное обилие блогеров, много людей из других профессий появилось на сцене. У кого-то получается здорово, и они нам даже нравятся. А у кого-то нет.
— В Сети немало хейтеров, которые считают, что вам не нужно было вновь создавать группу. Как относитесь к таким комментариям? Задевает ли вас в принципе критика?
— Мы благодарны за их мнение. Пусть побольше пишут, это значит, что людям не все равно. Они считают, что имеют право, сидя дома на диване, решать стоить нам воссоединяться или нет. Это забавляет нас, конечно. И говорит о том, что не зря мы все-таки собрались. (Смеются)
— А вообще вы долго к критике привыкали за 20 лет?
Ирина Ортман: Я до сих пор не привыкла. Я не читаю гадости, потому что всегда очень сильно переживаю. Девочки меня учат не обращать внимание на подобное, но это невозможно, потому что я очень ранимая натура.
Леся Ярославская: У меня есть золотая фраза: «Обращать внимание нужно на критику только тех людей, на которых ты хочешь хоть в чем-то быть похожей». Запомните и не реагируйте!
— Вы также параллельно, насколько знаю, выступаете и сольно. Не сложно ли совмещать? На что уходит больше всего сил?
— Иногда, конечно, возникают накладки, борьба интересов по этому поводу. Мы очень огорчаемся, но всегда находим компромисс. Нас четверо в коллективе, поэтому если одна не может присутствовать на групповом концерте, то мы выступаем втроем.
— Вы уже больше 20-ти лет работаете с Виктором Дробышем. Не было ли ссор у вас за это время? Как удалось сохранить хорошие отношения?
— Мы, к счастью, никогда с ним не ссорились. Думаем, за столько лет уже и не поссоримся. Могут возникать споры, но только творческие. Да и то, после воссоединения их не было. Все решаем обоюдно. Любим Виктора Дробыша, и это взаимно.
— Поддерживаете ли вы общение с кем-то из «Фабрики»? Почему, как вы думаете, многие так и не смогли прославиться?
— Мы с нашей «Фабрикой звезд – 3» очень дружим! У нас до сих пор есть общий чат в одном из мессенджеров. Успех – относительное понятие. Они, может, не светятся на телеэкранах, но у них есть свои концерты, у того же Руслана Курикова, Ромы Барсукова выходят песни, они собирают залы. А кто-то просто понял, что это не его путь и занимается совершенно другими делами. И тоже в этом счастлив.
— А как думаете, у финалистов «Новой Фабрики звезд», которая транслировалась на ТНТ, есть шанс стать популярными? Следили за ними?
Маша Вебер: Конечно же, есть! Там было много классных, красивых и талантливых ребят. Кстати, меня поразили звездные дети, я была очень довольна их голосами, как они держатся на сцене. Все-таки яблоко от яблони недалеко падает.
Леся Ярославская: Все зависит от того, встретят ли они крутых авторов. Они могут быть супер-певцами, но если они не найдут хорошего автора и композитора – ничего не получится.
Ирина Ортман: А я наблюдала за своим земляком с Алтайского края, у него псевдоним AILUN. Мы подружились, встречались, он делится своими новыми песнями, он сам их пишет. Считаю, что он очень талантливый и перспективный парень.
— Сейчас вы все уже взрослые женщины с семьями. Не тяжело ли совмещать карьеру и родных?
Таша Ростова: У нас график насыщенный, но не до изнеможения. Мы за свое время научились быть мобильными, распределять правильно время, чтобы все успеть. Еще мы научились брать своих детей с собой и на концерты, и на съемки, мероприятия и даже на круизы.
Леся Ярославская: Наши семьи счастливы, что мы снова работаем в группе «Тутси», они нас очень поддерживают.
— А дети знают хиты «Тутси» или слушают других исполнителей?
Маша Вебер: Конечно знают, но слушают других исполнителей. У них свои вкусы.
Леся Ярославская: Наши новые песни они слушают. У меня Яндекс Станция ищет наши треки, а Лиза радуется, когда в TikToke видит очередной ролик под наш трек.
Маша Вебер: Было бы странно, если мой 18-летний сын слушал наши песни. Все-таки другая возрастная аудитория.
— Кого считаете из женских групп своими конкурентами?
— У нас нет конкурентов. Конкуренции в целом не существует. У каждого свое. Очень мало женских групп, у которых песни со смыслом, а у нас, если брать новые песни, они с большим смыслом.
— Маша, а у вас уже взрослый сын, с невестами знакомит? Как в принципе относитесь к избранницам сына, строго?
— Нет, не знакомит. Я знаю их заочно, конечно, но пока, наверное, все не так серьезно, чтобы быть готовым к знакомству.
— А какую хотели бы видеть рядом с ним девушку? Есть ли у вас лично какие-то предпочтения?
— Я бы хотела видеть с ним девушку, которая его по-настоящему любит, для меня это самое главное.
— Леся, а как дела у вашей дочери-подростка? Сталкиваетесь ли со сложностями?
— Сейчас уже нет, мы прошли этот сложный период. Лиза была очень самостоятельной и считала, что ей не так много времени нужно проводить со мной. Сейчас наоборот полюбила все тусовки, ей нравятся с моими друзьями, говорит: «Бери меня везде и всюду». Ей стало действительно интересно, мы сейчас на дружеских нотках общаемся. И мне это очень нравится.
— А кто-то из детей группы «Тутси» планирует связать жизнь с музыкой и стать артистом?
— Никто. У них свои интересы.
Маша Вебер: Наши дети обожают музыку. Мой сын на гитаре сам научился прекрасно играть, просто музыка не его призвание. Он поступил в МГИМО на факультет международного бизнеса.
Леся Ярославская: Лиза закончила музыкальную школу, прекрасно играет, выступает с моим ансамблем детей, у которых я преподаю, но о сольной карьере даже не задумывается. Может быть, я этому даже рада.
Таша Ростова: Алиса любит петь. У неё есть хобби. Она организовывает выступления у своей любимой игрушки Ёжика. Не поверите, позавчера я услышала, как она сделала кавер на «Рюмка водки на столе» от лица Ёжика! Идеальная рифма, интонация. Честно, порой, она даже для меня too much.
— Леся, расскажите, пожалуйста о доме, который вы строите. Правда-ли то, что вы могли стать ведущей «Дома-2», а Бородиной могло и не быть?
— Я думаю, что Ксюша Бородина в любом случае где-то была бы, конечно. Предложение поступало, я должна была вести проект вместе с Ксенией Собчак. Меня утвердили, но не утвердил Первый канал, с которым на тот момент (после «Фабрики Звезд») у меня был контракт.
Дом строю, на днях приедут окна и двери. Это лучшее, что я могла создать за последнее время. Я ни о чем не жалею, строю дом, буду сидеть у себя на лобном месте.
— Сейчас модно записывать дуэты с молодыми артистами. А с кем хотели бы спеть вы?
— По поводу спеть затрудняемся ответить.
Леся Ярославская: Я недавно влюбилась в группу «Комната культуры». Со второй песни я побежала на их концерт. Очень рекомендую!
Маша Вебер: Пожертвовав нашим выступлением!
Леся Ярославская: Впервые в жизни!
Маша Вебер: «Как вы все совмещаете? Я просто пошла на другой концерт»
(Смеются)
— Маша, следим за вами в соцсетях. Видели, что вы начали увлекаться Таро. Подскажите, что вас подтолкнуло к этому?
— На самом деле, мне давно все это нравилось. Я люблю эзотерику, минералы, камни, делаю украшения своими руками. Это всё энергия. Сначала я просто купила карты, мне они очень понравились в книжном магазине. Купила кучу книг, описывающих эти карты. Поняла, что самостоятельно справиться не могу и купила дорогое обучение от крутого таролога. Ничего не было по бартеру. Я считаю, что если человек вложил в развитие деньги, значит, он вложил в себя. Я уже делаю расклады, они сбываются, я очень этому рада. Буду это масштабировать и монетизировать.
— Леся, когда вы участвовали в «Фабрике», муж поставил вам условие – либо сцена, либо семья. Сейчас уже супруг спокойно реагирует на вашу популярность? Не ревнует?
— Спокойно. Он свыкся с этим. Переживал первое время, но сейчас все наладилось.
— Не сомневаюсь, что у «Тутси» сейчас новая эра, а, значит, новые фанаты. Некоторые звезды рассказывают, что иногда поклонники бывают просто сумасшедшие, даже преследуют кумиров. Сталкивались ли вы с чем-то подобным, когда любовь слушателей выходила за рамки?
Леся Ярославская: Есть поклонники, которые очень навязчивые, могут контролировать каждый твой шаг, постоянно писать, комментировать каждый выход. Эта навязчивость напрягает. У меня был активный поклонник, который писал, оскорблял мою семью. Я сказала, что это надо прекратить или я его заблокирую везде. Он все-таки успокоился.
Маша Вебер: Я когда вижу сильно навязчивого подписчика, просто кидаю его в теневой бан. Он не знает, что он заблокирован, а я не вижу его сообщений.
Таша Ростова: Я еще очень не люблю, когда они пишут: «Попросите Машу нам ответить, иначе мы с собой что-то сделаем».
— Девушки, также не могу не отметить, что вы все прекрасно выглядите! Расскажите свои секреты молодости. Есть что-то, кроме банального правильного питания и занятия спортом?
Леся Ярославская: Огромное количество пластической хирургии. (Смеется)
Таша Ростова: Если честно, лично для меня главное не пренебрегать уходом дома. С 35-ти лет я обожаю буквально один вид инъекций и BBL.
Маша Вебер: Мне кажется, что просто внутри надо быть позитивным, просыпаться каждое утро с хорошим настроением. Если ты излучаешь свет, то и выглядеть ты будешь красиво.
Леся Ярославская: Я думаю, что самое главное ухаживать за собой: хороший сон, здоровая пища.
— Наш портал называется «Страсти», поэтому хочу узнать, что является вашей страстью?
Таша Ростова: Моя страсть – концерты любимых исполнителей. В прошлом году я была на концерте Робби Уильямса. Я обожаю ходить в театр на балет, люблю путешествовать и мечтаю прыгнуть с парашютом. Еще любимые люди рядом и мои крашихи – группа «Тутси».
Леся Ярославская: А я люблю страсти в полном смысле этого слова.
Маша Вебер: У меня нет прям каких-то страстей. Есть хобби, которыми я занимаюсь. Люблю путешествовать, смотреть сериалы, гулять. Ничего специфического, я не адреналинщик, боюсь всего экстремального.
Ирина Ортман: Вся моя жизнь – одна большая страсть. Не люблю экстремальные виды спорта. Я занимаюсь динамичной ходьбой, кардио. В жизни и так хватает страстей.