«Всегда очень рады друг другу»: экс-фаворитка Тимати Мария Вебер рассказала об отношениях с ним

Сезон реалити-шоу «Холостяк», в котором главным героем выступал рэпер Тимати, вышел в эфир уже два года назад. С того времени многое изменилось и в жизни артиста, и в судьбах его бывших фавориток. После завершения проекта исполнителя несколько раз замечали в компании блогера Марии Вебер, однако роман пара никогда не подтверждала. А вскоре после появления этих слухов бизнесвумен и вовсе представила публике нового бойфренда и даже сообщила о беременности.

В интервью порталу «Страсти» Мария призналась, что сейчас связывает ее и одного из самых завидных холостяков страны. По ее словам, спустя два года они полностью утратили общение. Однако это не означает, что они перечеркнули все, что между ними было.

«Мы не поддерживаем общение, но, когда видимся где-то, всегда очень рады друг другу», - отметила Вебер.

Кроме того, блогер благодарна Тимати и проекту в целом за тот опыт, который она получила. Она поделилась, что совершенно не жалеет о том, что когда-то решила рискнуть и пойти на телевидение. Тем более, что это ей совершенно не помешало встретить настоящую любовь. Сейчас она счастлива в отношениях с бойфрендом Иваном и воспитывает маленького сына Мирона.

«Мы ведь познакомились уже после моего участия в проекте. Иван отнесся к этому совершенно нормально. Я делилась с ним своими мыслями и чувствами относительно проекта и того опыта, который я из него вынесла. Ему точно не было смысла переживать, потому что для нас обоих - если одна история заканчивается, то мы к ней больше не возвращаемся», - рассказала Мария.

По признанию звезды «Холостяка», любовь с Иваном у нее произошла не с первого взгляда. Хотя раньше она всегда представляла, что влюбленность – это именно вспышка. На самом же деле все получилось совсем иначе.

«Но по мере нашего общения, я стала понимать, что это человек, с которым мне так приятно не только о чем-то говорить, но и вместе о чем-то молчать, - поделилась Мария Вебер. — Все было настолько естественно для нас обоих, что даже не возникало мыслей: а мой ли это человек?»

Полное интервью с Марией Вебер о жизни после проекта, материнстве и переезде в США читайте на сайте «Страсти».