«Всегда был для меня артистом»: Денис Клявер жалеет, что мало общался с отцом Ильей Олейниковым

Певец Денис Клявер порассуждал о том, что хотел бы изменить в своем прошлом. Артист признался в интервью сайту «Страсти», что больше общался бы с отцом Ильей Олейниковым.

«У нас были прекрасные отношения, но так совпало, что в 18 лет я встретил Стасяна, а в 20 мы уже поехали на гастроли. С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался всеми гастрольными съемками. Это было для него очень важно как для личности. У меня тоже были юношеские амбиции, и в этом круговороте мне не хватало общения с ним», – рассказал исполнитель.

Денис с детства сопровождал отца на гастролях, однако пик популярности Ильи Олейникова пришелся на период, когда сыну было около 20 лет. В это время молодой артист, стремясь к самостоятельной творческой реализации, сознательно избегал ассоциаций с известным родителем. Примечательно, что Денис всегда выступал под настоящей фамилией Клявер, в то время как его отец использовал псевдоним.

«Я оставил свою фамилию, потому что не хотел, чтобы обо мне говорили как о «сынке» известного человека, которого папа продвигает везде. Даже сейчас, несмотря на то что о нашем родстве узнала почти вся страна только после его смерти, иногда я читаю комментарии вроде «папа продвинул сына». Это смешно, потому что такой взгляд подразумевает протекционизм, который в шоу-бизнесе не может существовать», – поделился певец.

Он подчеркнул, что гордится быть сыном таких родителей, и испытывает двойную гордость за то, что является сыном великого артиста.

«Папа для меня — мерило во всем. Он помогает мне справляться со сложными ситуациями и не позволяет девальвироваться. За это я ему безумно благодарен», – добавил знаменитость.

Полное интервью с Денисом Клявером о работе в группе «Чай вдвоем», отношениях с женой и дружбе с певицей Сашей Савельевой можно прочитать здесь.