Денис Клявер: «Если б можно было что-то поменять в прошлом, то хотел бы больше общаться с отцом!»

Певец Денис Клявер покорил сердца слушательниц много лет назад еще в составе успешного дуэта «Чай вдвоем» и продолжает завоевывать аудиторию в каждом проекте, в котором участвует.

В шоу «Сокровища императора» на ТНТ их пара с Сашей Савельевой быстро стала одной из любимых у зрителей и других участников. Несмотря на то, что им не удалось продолжить игру, они оставили о себе самые теплые воспоминания. А еще записали песню, которую высоко оценили поклонники.

Артист рассказал в интервью сайту «Страсти», почему хотел ругаться матом, когда покинул шоу, были ли у него ссоры с коллегой по дуэту «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, готов ли он сбрить бороду, в чем видит секрет своего крепкого брака и о чем жалеет, вспоминая о знаменитом отце.

Как вы решились принять участие в шоу «Сокровища императора». На что хотели потратить приз 1 млн юаней в случае выигрыша?

Меня часто приглашают на различные проекты, но в последнее время я, как правило, игнорирую подобные шоу. За всю свою небольшую, но яркую творческую жизнь я уже успел поучаствовать в таких шоу, как «Фактор страха», «Форт Боярд» и «Большие гонки».

Однако уникальность шоу «Сокровища императора» заключается в том, что мне, действительно, хотелось оказаться в таком формате. Я был очень рад приглашению, особенно с моей подругой Сашей Савельевой. Что касается денег, честно говоря, я даже не задумывался об этом. Финансовый аспект не был основной мотивацией. Если бы у меня были призовые деньги, я бы, конечно, потратил часть на благотворительность, а часть — на подготовку к моему большому юбилейному шоу.

Вашей напарницей в шоу была певица Саша Савельева. Как давно вы знакомы? Были у вас споры?

Мы с Сашей знакомы уже более 23-х лет, начиная с того момента, как она оказалась на «Фабрике звезд». С тех пор мы дружим. Наши отношения являются ярким примером того, что между мужчиной и женщиной может быть настоящая дружба.

Споров у нас не было. Мы настолько давно знаем друг друга и интуитивно доверяем друг другу, что это очень приятно. Я благодарен Саше за это. И я тоже стараюсь поддерживать ее в трудные моменты. Кроме того, мы с Сашей долго работали в коллективе, и это научило нас прислушиваться к чужому мнению. В сольной карьере человек часто бывает эгоистичен, а когда работаешь в команде, нужно быть толерантным и компромиссным. Это нам очень помогало. На самом деле, мы с Сашей просто на одной волне.

Во время проекта вы с Сашей Савельевой сочинили совместную песню «Твой человек». С кем еще хотели бы спеть дуэтом?

Вы знаете, у меня огромное количество песен и идей. У нас много талантливых музыкантов. Недавно у нас вышел трек со Стасом Ярушиным. Называется он «Не узнает она». Это романтичная и танцевальная композиция. Я очень рад, что наша дружба со Стасом переросла в творческий тандем. В будущем будет еще много интересных коллабораций. Я бы очень хотел сделать дуэт с Леонидом Агутиным, с Володей Пресняковым и с Сашей Ивановым из группы «Рондо». Так что, возможно, это когда-нибудь произойдет. Точнее, я уверен, что это случится.