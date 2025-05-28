Денис Клявер: «Если б можно было что-то поменять в прошлом, то хотел бы больше общаться с отцом!»
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Певец Денис Клявер покорил сердца слушательниц много лет назад еще в составе успешного дуэта «Чай вдвоем» и продолжает завоевывать аудиторию в каждом проекте, в котором участвует.
В шоу «Сокровища императора» на ТНТ их пара с Сашей Савельевой быстро стала одной из любимых у зрителей и других участников. Несмотря на то, что им не удалось продолжить игру, они оставили о себе самые теплые воспоминания. А еще записали песню, которую высоко оценили поклонники.
Артист рассказал в интервью сайту «Страсти», почему хотел ругаться матом, когда покинул шоу, были ли у него ссоры с коллегой по дуэту «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, готов ли он сбрить бороду, в чем видит секрет своего крепкого брака и о чем жалеет, вспоминая о знаменитом отце.
Как вы решились принять участие в шоу «Сокровища императора». На что хотели потратить приз 1 млн юаней в случае выигрыша?
Меня часто приглашают на различные проекты, но в последнее время я, как правило, игнорирую подобные шоу. За всю свою небольшую, но яркую творческую жизнь я уже успел поучаствовать в таких шоу, как «Фактор страха», «Форт Боярд» и «Большие гонки».
Однако уникальность шоу «Сокровища императора» заключается в том, что мне, действительно, хотелось оказаться в таком формате. Я был очень рад приглашению, особенно с моей подругой Сашей Савельевой. Что касается денег, честно говоря, я даже не задумывался об этом. Финансовый аспект не был основной мотивацией. Если бы у меня были призовые деньги, я бы, конечно, потратил часть на благотворительность, а часть — на подготовку к моему большому юбилейному шоу.
Вашей напарницей в шоу была певица Саша Савельева. Как давно вы знакомы? Были у вас споры?
Мы с Сашей знакомы уже более 23-х лет, начиная с того момента, как она оказалась на «Фабрике звезд». С тех пор мы дружим. Наши отношения являются ярким примером того, что между мужчиной и женщиной может быть настоящая дружба.
Споров у нас не было. Мы настолько давно знаем друг друга и интуитивно доверяем друг другу, что это очень приятно. Я благодарен Саше за это. И я тоже стараюсь поддерживать ее в трудные моменты. Кроме того, мы с Сашей долго работали в коллективе, и это научило нас прислушиваться к чужому мнению. В сольной карьере человек часто бывает эгоистичен, а когда работаешь в команде, нужно быть толерантным и компромиссным. Это нам очень помогало. На самом деле, мы с Сашей просто на одной волне.
Во время проекта вы с Сашей Савельевой сочинили совместную песню «Твой человек». С кем еще хотели бы спеть дуэтом?
Вы знаете, у меня огромное количество песен и идей. У нас много талантливых музыкантов. Недавно у нас вышел трек со Стасом Ярушиным. Называется он «Не узнает она». Это романтичная и танцевальная композиция. Я очень рад, что наша дружба со Стасом переросла в творческий тандем. В будущем будет еще много интересных коллабораций. Я бы очень хотел сделать дуэт с Леонидом Агутиным, с Володей Пресняковым и с Сашей Ивановым из группы «Рондо». Так что, возможно, это когда-нибудь произойдет. Точнее, я уверен, что это случится.
Участницей проекта была сваха Роза Сябитова. Рэпер Гуф сказал, что она ведет себя в жизни как на шоу «Давай поженимся». Надеялся, что она будет человечнее. Какое у вас сложились мнение о ней?
С Розой мы знакомы давно, и мое мнение о ней сформировалось много лет назад. Понимаете, каждый человек находится в своей зоне комфорта. Другой разговор, что когда ты оказываешься в такой эмоционально обостренной обстановке, нужно понимать и учитывать нюансы человеческого фактора. Я к этому отношусь совершенно нормально.
Роза – достаточно резкий человек, она прямолинейная. Я таких людей люблю, потому что, мне кажется, прямолинейный человек никогда не будет тебя обманывать — он выскажет свою точку зрения и то, что на самом деле думает. Для меня такие люди, порой, даже ценнее. Однако стоит помнить, что всегда можно наладить коммуникацию, даже если эмоции накаляются. На какую-то более яркую эмоцию не всегда есть смысл отвечать так же эмоционально.
Почему вы сказали «стоит поругаться и даже матом», когда покинули шоу?
Потому что это было реально обидно. Я вообще, при всей своей интеллигентности, нормальный человек, и тоже ругаюсь матом. Как сказал Александр Ширвиндт: «Матом можно не только поругать, но и похвалить». В данной ситуации были такие эмоции, которые очень хорошо подходят для этих слов.
Реально обидно, когда все было так здорово, ярко и динамично. Но просто по какому-то стечению обстоятельств ты оказываешься последним. На то это и игра.
Здесь, как в покере: невозможно выиграть, просчитав все на 100%, потому что все зависит от карт. В проекте тоже, по большому счету, не только от нас с Сашей все зависело. Важно было правильно скоммуницировать с теми или иными людьми. Нас просто отвезли не туда. Мы потеряли огромное количество времени и пришли последними.
Давайте поговорим о группе «Чай вдвоем». Чувствовали ли вы конкуренцию в дуэте со Стасом Костюшкиным? Ссорились ли вы со Стасом, какие были причины?
Мы никогда не ссорились. Реально. У нас была полная компромиссность. Это была настоящая партнерская игра: мы друг другу пасовали мяч, и если я чувствовал, что в этот момент мой партнер хочет забить гол сам, я просто отдавал мяч ему. Это нормально. Мы интуитивно всегда чувствовали границы дозволенного. Плюс, все строилось на доверии. Это было уникально в наших отношениях. Мы проработали вместе 17 лет, и на тот момент каждый из нас находился на пике своей славы.
Как вы работаете в мужском коллективе?
В мужском коллективе прекрасно работаю, замечательно. В дуэте… Вообще дуэт — это самая сложная форма сотрудничества. У меня папа всю жизнь работал в дуэте, поэтому, видимо, мне кармически было предначертано начинать мой творческий путь с дуэта. Это очень большой плюс, потому что твой партнер всегда может поддержать тебя там, где ты слабее. Он усиливает твои стороны. Это действительно огромный карт-бланш.
Несколько лет назад вы воссоединились со Стасом и выступаете вместе. Как у вас дела сейчас?
Мы записали одну песню и получили за нее «Золотой граммофон», премию RU.TV и премию «Звезды дорожного радио». Сейчас наши творческие отношения находятся в стадии развития. Мы поняли, что это востребовано и важно для зрителя. У нас у каждого есть сольные проекты, поэтому очень важно постепенно выстраивать совместную работу. Мне кажется, «Чай вдвоем» — это такая история, которая будет с нами на протяжении всей жизни. Активная фаза, я думаю, начнется не прямо сейчас, но в ближайшем будущем.
Теперь немного о внешности. Как вы относитесь к пластическим операциям для мужчин?
Я считаю, что и мужчина, и женщина могут делать пластические операции — почему бы и нет? Другое дело, насколько это первостепенно важно. Если для мужчины это необходимо по профессии, например, выходить на сцену, то да, это его выбор. Я никогда никого не осуждаю. Но все нужно делать с умом и вовремя, а не раньше. Например, ужасно, когда девочки начинают колоть филлеры и ботокс в 20 лет. Это жуть.
У вас сложился определенный образ с бородой. Не думали ее сбрить?
Нет, я не думаю об этом. Лично для меня отсутствие на моем лице бороды - это не очень красивое зрелище. Без нее я выгляжу совершенно иначе, это какой-то другой Денис Клявер. Это как мой папа, который в свое время сбрил усы и стал выглядеть как другой человек. Мне с бородой очень комфортно.
Были ли случаи, когда вы сбривали бороду?
Да, был такой момент. Мы с супругой поехали в Таиланд лет двенадцать назад и оказались в отеле, где по словам персонала, не должно быть наших сограждан. Но каково было мое удивление, когда мы приехали в отель и увидели только туристов из России. А мне очень хотелось уединиться, поэтому я решил сбрить бороду, чтобы меня вообще никто не узнавал. И каково же было мое удивление, когда, лежа на пляже, ко мне подходит мужчина и говорит: «Здорово, Дэн!» Я был в шоке — меня невозможно узнать без бороды! Оказалось, это был человек из моего прошлого, с которым мы знакомы 30 лет, с того времени, когда я еще был без бороды.
Давайте поговорим про отношения. Вы рассказывали в одном интервью, что пережили предательство любимого человека. Почему измены нельзя прощать?
Да нет, я не говорил, что их нельзя прощать. Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем более трезво я отношусь к таким вещам, как измены. Это — выбор каждого человека. Если человек повел себя так, значит, в чем-то ты его не устраивал. Если он изначально был более алчным, то это твоя вина — ты не разобрался в нем. Нельзя винить людей, я считаю, что это неправильно.
С другой стороны, это неэффективно для тебя и для твоего развития как личности. Да, с таким человеком уже в разведку не пойдешь. Но я уже не обижаюсь. Это, конечно, было очень больно и неприятно, потому что при всей своей общительности я всегда был человеком с эмпатией. Все близкие люди знают, что я готов помочь вне зависимости от того, насколько близок мне человек. В моем сердце находится всего несколько человек, и поступок от того, кто был среди этих людей, стал для меня большим ударом. Но, с другой стороны, этот удар очень сильно меня мотивировал.
Как вы с женой радуете друг друга, и в чем секрет вашего крепкого брака?
Наш крепкий брак — это судьба, безусловно. Мы понимаем, какое счастье нам выпало. У нас за плечами уже были отношения, и когда ты вступаешь в новые отношения после определенного опыта, ты умеешь правильно оценивать поступки своей второй половины. Секрет нашего счастья в том, что мы действительно две половинки. Иришка — мой самый близкий друг. Мы вместе растем и развиваемся, каждый в своей истории, но при этом максимально совпадаем по многим вопросам. Самое главное — мы уважаем друг друга. Это помогает нашим чувствам не угасать. У нас есть саморазвитие, внимание друг к другу, ежедневные теплые слова и обнимашки. Мы постоянно поддерживаем этот огонек.
Ваш старший сын очень похож на вас. Что вы сами отмечали? По характеру он тоже ваша копия? Чем он занимается?
Мой старший сын Тимофей, или Тимоха, заканчивает театральный институт в Санкт-Петербурге. Он учится на курсе Льва Абрамовича Додина, бессменного лидера Малого драматического театра. Для меня это большая честь и гордость, но и для сына тоже, потому что ему безумно повезло оказаться в руках такого великого мастера — лучшего театрального педагога в нашей стране по опыту и уровню.
Тимофей уже является выпускником, они играют в спектаклях в МДТ, на которые не достать билеты. Школа невероятная, и впереди у него большая творческая жизнь. Я не сомневаюсь, что она будет успешной. Он очень хороший парень. В чем-то он похож на меня, в чем-то — на дедушку. Но он достаточно индивидуальный человек, и я его очень люблю за его цельность, целеустремленность и благородство. Хороший пацан.
Вы строгий папа или добрый? Есть ли в вашей семье запреты для детей?
Я справедливый. Я, конечно, очень люблю своих детей, я их обожаю, но у меня есть определенная грань трезвого воспитания.
То есть, любовь любовью, но я прекрасно понимаю, что идеализация ребенка к хорошему не приведет. В будущем ему придется расплачиваться за то, что в чем-то я упустил или допустил какую-то поблажку. Поэтому стараюсь быть справедливым, хвалить, когда это необходимо, и журить, если нужно.
Но самое главное — быть внимательным родителем, участвовать в жизни своих детей. Особенно сейчас, в это сложное время, когда информационные гаджеты окружают нас 24/7. Это касается, конечно, младшего сына, потому что старший сын и дочка уже взрослые ребята, выбравшие свой путь. И прекрасно понимающие, разбирающиеся в этой жизни. А вот младший требует максимального присутствия родителей в его жизни. Чему я очень рад.
Вашего отца – народного артиста Илью Олейникова любили миллионы зрителей. Почему вы не хотели, чтобы все знали о вашем родстве, и каково быть ребенком популярного человека?
Мой папа стал мегапопулярным, когда я уже был достаточно взрослым — мне было 19-20 лет. С детства он всегда был для меня артистом, хотя его популярность начала расти еще до моего рождения. Я ездил с ним на гастроли и всегда считал его яркой личностью. Фамилия Клявер — папина, а псевдоним он выбрал по определенным причинам, связанным с национальными признаками в Советском Союзе.
Я оставил свою фамилию, потому что не хотел, чтобы обо мне говорили как о «сынке» известного человека, которого папа продвигает везде. Даже сейчас, несмотря на то что о нашем родстве узнала почти вся страна только после его смерти, иногда я читаю комментарии вроде «папа продвинул сына». Это, конечно, вызывает улыбку, потому что такой взгляд подразумевает протекционизм, который в шоу-бизнесе не работает. Зрителей невозможно заставить любить, даже если ты сын известного человека.
Я горжусь тем, что являюсь сыном таких родителей, как мама и папа. Двойная гордость быть сыном великого артиста. Папа для меня — мерило во всем. Он помогает мне справляться со сложными ситуациями и не позволяет девальвироваться. За это я ему безумно благодарен.
Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, вы бы изменили что-то в своей жизни?
Я бы ничего не изменил в своей жизни. Единственное, что я бы сделал — это старался бы больше общаться с отцом, возможно, ежедневно. У нас были прекрасные отношения, но так совпало, что в 18 лет я встретил Стасяна, а в 20 мы уже поехали на гастроли. С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался успешным творческим процессом на все сто процентов Это было для него очень важно как для личности. У меня вообще все только началось и, конечно же, мне было не до чего кроме как реализации юношеских амбиций.
Вы очень душевно исполнили свою новую песню с Юрием Стояновым «Друзья родителей – мои друзья». Часто ли вы общаетесь с ним?
Спасибо большое! Да, Юра — это уникальный человек. Эта песня, в первую очередь, о нем, о Юрии Николаевиче, и о нескольких близких друзьях моего папы, с которыми я вырос. Я впитал атмосферу их дружбы. С Юрой мы общаемся постоянно, он для меня как родственник, родственная душа. Я очень рад за его актерскую востребованность и личностное развитие. Он заботливый и настоящий друг, который всегда скажет правду, и за это его присутствие в моей жизни еще ценнее.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас значит страсть?
Я считаю, что страсть — это самое главное, что должно быть в жизни. Когда я поздравляю своих близких с днем рождения, я всегда желаю им здоровья и мирного неба над головой. Желание — это и есть страсть. Это стремление чего-либо достигать в жизни. Когда человек чего-то желает, особенно если это связано со страстью, он обязательно этого добьется. В принципе, страсть — это двигатель успеха.