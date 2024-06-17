«Все зависит от сценаристов»: кинокритик оценил перезапуск «Универа»

Кинокритик Александр Голубчиков высказался о грядущем перезапуске сериала «Универ». Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению кинокритика, предстоящая перезагрузка «Универа» продолжит тенденцию возвращения культовых сериалов на экраны.

«Перезапуск «Универа» укладывается в нынешнюю тенденцию возвращения известных и любимых народом сериалов. За рубежом тоже это наблюдается, например, «Секс в большом городе». У нас это работает точно так же: «Папины дочки», «Букины», «Молодежка» и так далее. Если смотреть на свежий пример «Папиных дочек», то первый сезон отработал прекрасно, рейтинги были бомбовыми. Поскольку все было хорошо, сразу же запустили второй сезон, однако он уже подкачал – интерес был только на старте. Подозреваю, что похожая история может ждать «Универ», – поделился Голубчиков.

Кинокритик уточнил, что успех нового «Универа» будет напрямую зависеть от сюжетной новизны.

«Если авторы не придумают какой-то сюжетный ход, который сделает этот сериал не просто калькой с прошлого, а чем-то принципиально новым, то «Универ» закончится на первом сезоне. То есть второй сезон тоже будет с падающими рейтингами. Если же придумают что-то новое, то есть шанс. Потому что мы помним, что взрывную популярность имели именно те проекты, которые показывали что-то совершенно необычное. Самая бомба была с «Реальными пацанами», которые показали совершенно иной подход. То же самое было с «Ольгой». Поэтому все зависит от сценаристов», - заключил он.

О том, что стало с актерами сериала «Универ», читайте здесь.