«Все стало дороже»: байкерша рассказала о росте цен на запчасти для мотоцикла

Девушка-байкер, блогер Анютамини высказалась о тратах на обслуживание мотоцикла после 2022 года. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Как призналась байкерша, изменение цен на ремонт мотоциклов за последние два года действительно произошло, однако по-прежнему многое зависит от года выпуска транспортного средства.

«Чем новее, тем дороже, конечно. После 2022 года однозначно стало все дороже: и мотоциклы, и обслуживание. Вдобавок многих запчастей нет в наличии, приходится искать способы, как и где приобрести. В прошлом году я две недели не могла купить запчасть для сцепления», - поделилась блогер.

Анютамини также напомнила, что своевременное обслуживание мотоцикла очень важно, поскольку данный транспорт относится к категории повышенной опасности. Она добавила, что несвоевременное обслуживание может привести к фатальным последствиям.

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