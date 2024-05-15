«Страх не покидает никогда»: байкерша о борьбе с хейтом и любимых мотоциклах
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% всех смертельных ДТП приходится на мототранспорт. Эффектные трюки, бешеная скорость и невероятные эмоции — то, почему мотосообщество из года в год пополняется все новыми и новыми участниками, несмотря на многочисленные риски. С приходом соцсетей многие байкеры стали создавать аккаунты, где довольно быстро обретали десятки тысяч неравнодушных к их деятельности пользователей. Одной из таких мотозвезд является Анна Макаренкова, известная и как Анютамини.
В разговоре с сайтом «Страсти» девушка рассказала о сложности выполнения трюков, борьбе с критикой и прибыльности мотоспорта. В ходе интервью героиня ответила на интересующий многих вопрос о том, существует ли в действительности противостояние между автомобилистами и байкерами на дороге.
— Как давно вы ездите на мотоцикле? С чего началась ваша любовь?
— На мотоцикле я езжу с 2019 года. И сейчас, как говорят в мотомире, у меня шестой сезон. Любовь началась внезапно. Я не интересовалась никогда мотоциклами, но моя подруга была влюблена в них. Один раз она предложила мне покататься «двойкой"-пассажиром. В ту ночь и началась любовь к этому транспорту. Каждый день хотелось больше и больше времени кататься, хоть и пассажиром. Первый байк появился на следующий год — мне было 22.
— Что представляет собой мотосообщество сегодня? В нем большое количество участников?
— Мотосообщество очень разное сейчас и очень большое. Каждый год мотоциклистов становится все больше и больше. В основном это все-таки множество разных компаний друзей.
— Существуют ли какие-то женские мотогруппы или клубы? Вы сами состоите в подобном?
— Женские мотогруппы существуют конечно, но я не вхожу ни в одну из них. Однако в прошлом году я организовала мероприятие для девушек на байках под названием «мотодевичник». Мы собрались в мотоциклетном кафе, болтали, знакомились, а дальше поехали кататься и фотографироваться. Было здорово. В этом году я планирую повторить это мероприятие.
— Какой у вас мотоцикл? Есть ли у него имя? Если не секрет, то сколько он стоит? В вашей коллекции только один байк?
— Сейчас у меня Ducati Panigale v4 SP2, мотоцикл 2023 года. Я зову его по-разному, в основном это — «кусь», «сладулик» и «мой любимый мальчик». Покупала данный мотоцикл за 4,2 млн рублей. В настоящий момент цена на такой составляет около 5 млн рублей. В моей коллекции пока только один байк, однако хочу еще.
— Есть ли мотоцикл мечты?
— Мотоцикл моей мечты это AMB 001 Aston Martin (цена мотоцикла составляет более 10 млн рублей — прим. «Страсти»).
— Женщина на байке — довольно непривычный образ для обывателя, как справляетесь со стереотипами и предрассудками?
— Я давно привыкла к хейту. Его столько же, сколько комплиментов и восхищения, поэтому словила в этом баланс и абсолютно не обращаю никакого внимания на людей, желающих мне «разбиться». Подобных комментариев в соцсетях очень много поступает на ежедневной основе. Обычно ими движет зависть или желание быть замеченными.
— Как пришла идея совместить в своем образе мотоспорт и женственность?
— Женственность… она есть в каждой девушке, но не каждая может ее раскрыть. Я начала работать над этим тоже совсем недавно: читать книги, заниматься с психологом. И на самом деле это действительно колоссальный труд совмещать. Потому что, когда ты на мотоцикле, то ты «пацанка». Где-то обматерить водителя, который не посмотрел в зеркало, где-то поддержать разговор с «мотобратишками». Но в жизни без мотоцикла я девочка: люблю красиво одеваться, люблю делать укладки и макияж, люблю поддерживать фигуру и получать комплименты от мужчин.
— Мотоспорт и блогинг — ваша единственная деятельность? Есть ли у вас сторонняя работа?
— Сейчас у меня есть магазин женской одежды. Очень много идей по нему, буду постепенно воплощать в жизнь. Планируется также мотоколлекция одежды для нас прекрасных девушек.
— В ваших соцсетях довольно много роликов с различными трюками. Где обучались этому и как справляетесь со страхом во время выполнения трюков?
— До этого не обучалась нигде, в основном друзья подсказывали, как и что сделать, сейчас учусь стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле — прим. «Страсти») в мотошколе Марата Канкандзе. Честно признаться, страх меня не покидает никогда при езде на мотоцикле. В некоторых моментах он помогает сохранить ясную голову и не поддаться на провокации.
— Вы когда-нибудь попадали в серьезные ДТП? Не отпадало ли желания заниматься вашей деятельностью после аварий?
— Я попадала в два ДТП, в первый и второй сезоны. Они были не слишком серьезные, я отделалась двумя переломами и ссадинами. Тем не менее желание кататься после них не пропало. Только в последнее время начало возникать ощущение, будто мотоцикл отнимает слишком много времени, и я не успеваю жить другую жизнь.
— Максимальная скорость, до которой вы разгонялись?
— Я разгонялась до 299 км/час, но не так много раз. Я не получаю от такой скорости никакого удовольствия, меня сильно сдувает, ну и глаза устают очень быстро. Комфортная скорость максимальная для меня это 250−260 км/час.
— Самый сложный трюк, который вам удалось исполнить?
— Самые сложные трюки только впереди, в настоящий момент я учусь ездить на заднем колесе.
— У вас отличный баланс, это приобретенный навык? Как прокачивали данный аспект?
— Это приходит только с опытом и с каждым годом навыки езды на мотоцикле улучшаются
— Всегда ли вы используете защитную экипировку во время заездов? Насколько рискованно ездить без защиты?
— К сожалению, экипировку я надеваю редко, хотя заставляю себя делать это чаще. Просто мне некомфортно в ней — как будто сковывает движения. Я часто надеваю мотокуртку, текстильную или кожаную. Также на мне всегда перчатки и, конечно, шлем. Экипировка не всегда спасает, к сожалению. В основном она убережет от стирания кожи об асфальт, но не от переломов. Но, конечно, я рекомендую всем ездить в экипировке, сейчас очень большой выбор на любой вкус и цвет.
— Мотоспорт — это прибыльно?
— Это не прибыльно, а наоборот затратно. Обслуживание мотоцикла, тюнинг, экипировка — все это очень дорого. Если смотреть с точки зрения блогинга, то в этой сфере практически нет рекламы и отсутствуют способы монетизации.
— Содержать мотоцикл — это дорого? Изменились ли траты на ремонт транспортного средства после 2022 года? Как в целом ухаживаете за байком?
— Зависит от марки и модели мотоцикла. Чем новее, тем дороже, конечно. После 2022 года однозначно стало все дороже: и мотоциклы, и обслуживание. Вдобавок многих запчастей нет в наличии, приходится искать способы, как и где приобрести. В прошлом году я две недели не могла купить запчасть для сцепления. А вообще своевременное обслуживание мотоцикла очень важно, поскольку это транспорт повышенной опасности. Иногда несвоевременное обслуживание может привести к фатальным последствиям.
— Назовите свой любимый мотодром. Где случился самый запоминающийся заезд?
— В прошлом году я ездила на Moscow Raceway (гоночная трасса в Волоколамском городском округе Московской области — прим. «Страсти») в рамках трех дней для мотоциклистов. Это был первый запоминающийся опыт. Там совсем другая атмосфера. И там действительно можно научиться больше чувствовать байк и правильно им управлять. К слову, в этом году я буду ездить на треке весь мотосезон, начиная с 16 июня в чемпионате Motoring.
— Чем вы занимаетесь, когда заканчивается мотосезон?
— Когда заканчивается сезон, я занимаюсь работой и развитием, посвящаю много времени тренажерному залу, поиску новых хобби. Также планирую отпуск и отдыхаю.
— У вас очень яркий образ — пытаются ли с вами знакомиться на дорогах или в пробках?
— Это очень частое и обыденное явление. Знакомятся везде: на улице, в кафе и ресторанах, в местах сбора мотоциклистов. Просьб прокатить от мужчин действительно много, и это странно. Сложно представить, как маленькая хрупкая девочка везет сзади огромного мужчину — не так ли? Я никогда не катаю никого. В первую очередь, потому что это сложно, ну, а во вторую — потому что не готова брать ответственность за чужую жизнь.
— Противостояние байкеров и автомобилистов на дороге — миф или правда?
— Миф. Сейчас все больше на дороге автомобилистов, которые пропускают, показывают левым указателем поворота, что они видят нас, двигаются в стороны. Это, конечно, радует.
— Какой совет вы бы дали девушкам, которые мечтают связать свою жизнь с мотоспортом?
— Самый главный совет — не гнаться за большой «кубатурой» (объем камеры сгорания двигателя — прим. «Страсти») в первый сезон. Я бы отдала предпочтение мотоциклам до 300 кубов. Также отучиться в мотошколе, где обучат именно тому, как ездить на дорогах общего пользования. И меньше поддаваться на провокации «гонщиков». Под провокацией я подразумеваю случаи, когда более опытные мотоциклисты приглашают покататься неопытных пилотов, при этом не подсказывая ничего и не понимая всю опасность своих действий. Наоборот, они открывают газ «на полную» и начинают показывать, «как я умею». В результате неопытный мотоциклист поддается на провокацию и начинает догонять, совершая множество ошибок. К слову, я сама попадала в ДТП как раз из-за такого случая.
— Есть ли у вас приметы?
— У меня нет никаких примет, лишь собственная интуиция. Иногда я чувствую, что не нужно сегодня ехать на мотоцикле. Или, например, решаю, объехать машину слева или справа, что-то подсказывает — слева. И в этот момент машина поворачивает без поворотника вправо. Таких случаев много.
— Как близкие относятся к вашей деятельности? Легко ли им было принять ваше увлечение мотоспортом?
— Мои близкие со временем стали нейтральны, я бы сказала. Сначала были против, но никогда не запрещали мне. Сейчас уже привыкли и переживают меньше, конечно. К слову, я оформляю страхование жизни ежегодно, и рекомендую всем это делать.
— Теряли ли вы в результате несчастных случаев на дороге кого-то из товарищей из мотосообщества?
— Я потеряла очень многих друзей и знакомых. Была на многих похоронах, к сожалению. Самое тяжелое во всем этом — видеть слезы родителей. Кстати, я специально рассказываю про все трагические случаи маме. Мне как будто хочется донести до нее, что такое возможно. Но, наверное, ни один родитель не сможет пережить такое горе легко.
— Если не мотоспорт, то что?
— Сложно представить уже свою жизнь без мотоцикла. Однако думаю, что выступала бы в фитнес-бикини. Я посвящаю тренажерному залу много времени, и достигла хороших результатов.
— Издание называется «Страсти», какая главная страсть в вашей жизни?
— Хм, моя главная страсть, конечно же, мотоцикл. И любовь. Куда без нее?