«Страх не покидает никогда»: байкерша о борьбе с хейтом и любимых мотоциклах

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% всех смертельных ДТП приходится на мототранспорт. Эффектные трюки, бешеная скорость и невероятные эмоции — то, почему мотосообщество из года в год пополняется все новыми и новыми участниками, несмотря на многочисленные риски. С приходом соцсетей многие байкеры стали создавать аккаунты, где довольно быстро обретали десятки тысяч неравнодушных к их деятельности пользователей. Одной из таких мотозвезд является Анна Макаренкова, известная и как Анютамини.

В разговоре с сайтом «Страсти» девушка рассказала о сложности выполнения трюков, борьбе с критикой и прибыльности мотоспорта. В ходе интервью героиня ответила на интересующий многих вопрос о том, существует ли в действительности противостояние между автомобилистами и байкерами на дороге.

— Как давно вы ездите на мотоцикле? С чего началась ваша любовь?

— На мотоцикле я езжу с 2019 года. И сейчас, как говорят в мотомире, у меня шестой сезон. Любовь началась внезапно. Я не интересовалась никогда мотоциклами, но моя подруга была влюблена в них. Один раз она предложила мне покататься «двойкой"-пассажиром. В ту ночь и началась любовь к этому транспорту. Каждый день хотелось больше и больше времени кататься, хоть и пассажиром. Первый байк появился на следующий год — мне было 22.

— Что представляет собой мотосообщество сегодня? В нем большое количество участников?

— Мотосообщество очень разное сейчас и очень большое. Каждый год мотоциклистов становится все больше и больше. В основном это все-таки множество разных компаний друзей.

— Существуют ли какие-то женские мотогруппы или клубы? Вы сами состоите в подобном?

— Женские мотогруппы существуют конечно, но я не вхожу ни в одну из них. Однако в прошлом году я организовала мероприятие для девушек на байках под названием «мотодевичник». Мы собрались в мотоциклетном кафе, болтали, знакомились, а дальше поехали кататься и фотографироваться. Было здорово. В этом году я планирую повторить это мероприятие.

— Какой у вас мотоцикл? Есть ли у него имя? Если не секрет, то сколько он стоит? В вашей коллекции только один байк?

— Сейчас у меня Ducati Panigale v4 SP2, мотоцикл 2023 года. Я зову его по-разному, в основном это — «кусь», «сладулик» и «мой любимый мальчик». Покупала данный мотоцикл за 4,2 млн рублей. В настоящий момент цена на такой составляет около 5 млн рублей. В моей коллекции пока только один байк, однако хочу еще.

— Есть ли мотоцикл мечты?

— Мотоцикл моей мечты это AMB 001 Aston Martin (цена мотоцикла составляет более 10 млн рублей — прим. «Страсти»).

— Женщина на байке — довольно непривычный образ для обывателя, как справляетесь со стереотипами и предрассудками?

— Я давно привыкла к хейту. Его столько же, сколько комплиментов и восхищения, поэтому словила в этом баланс и абсолютно не обращаю никакого внимания на людей, желающих мне «разбиться». Подобных комментариев в соцсетях очень много поступает на ежедневной основе. Обычно ими движет зависть или желание быть замеченными.

— Как пришла идея совместить в своем образе мотоспорт и женственность?

— Женственность… она есть в каждой девушке, но не каждая может ее раскрыть. Я начала работать над этим тоже совсем недавно: читать книги, заниматься с психологом. И на самом деле это действительно колоссальный труд совмещать. Потому что, когда ты на мотоцикле, то ты «пацанка». Где-то обматерить водителя, который не посмотрел в зеркало, где-то поддержать разговор с «мотобратишками». Но в жизни без мотоцикла я девочка: люблю красиво одеваться, люблю делать укладки и макияж, люблю поддерживать фигуру и получать комплименты от мужчин.