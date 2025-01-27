«Все слишком далеко зашло»: победитель «Аватара» IVAN ответил, собирается ли стать отцом во второй раз

Артист IVAN ответил, собирается ли стать отцом во второй раз. Первый ребенок у него родился в 2023 году, но уже сейчас певец задумывается о пополнении в семье. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Победитель шоу «Аватар» поделился, что не отказывается от мыслей стать многодетным родителем. Но подчеркнул, это зависит не только от него.

«Как Бог даст, я не против», - поделился IVAN.

А пока певец наслаждается ролью отца девочки. По его словам, дочь очень быстро растет, и он даже не верит, что время так летит. При этом, чем старше она становится, тем больше сюрпризов преподносит родителям.

«Мне не верится, что дети так быстро растут. Она хвостиком ходит за мамой, просит меня почитать ей сказки и сыграть на гитаре, чтобы она потанцевала. Привык, конечно, а иногда думаю: «Нормально я Алину на кофе позвал». Все слишком далеко зашло (Смеется), - рассказал артист. — С ней стало интереснее. Всегда что-то новенькое придумывает и проявляет самостоятельность».

О будущем дочери IVAN говорить еще рано, но, по словам певца, если она захочет пойти по его стопам — он ее обязательно поддержит. Сейчас же главное для звездного отца, чтобы наследница была здорова и счастлива.

К слову, в конце прошлого года артист купил для семьи новую квартиру, чтобы и жене, и дочери было комфортнее жить. Теперь супругам предстоит ремонт.

«Это первая своя недвижимость, поэтому мы пока в прострации и до конца еще не поняли, что живем в своей квартире. Сложно заниматься ремонтом квартиры, когда у тебя маленький ребенок, поэтому искали уже с отделкой и сильно заморачиваться не планируем. Каких-то рамок особо нет, сколько нужно будет, столько и потрачу. Главное, чтобы дома было уютно и комфортно», - отметил певец.

Полное интервью с IVAN о работе с Виктором Дробышем и Николаем Носковым, а также победе в «Аватаре» читайте на сайте «Страсти».