«Виктор Дробыш верит в меня, а я в него»: артист IVAN о победе в «Аватаре», новой квартире и отцовстве
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Артист IVAN известен многим не только своим творчеством, но и участием в телевизионных проектах. Зрители могли видеть его в «Главной сцене», «Пяти звездах», «Битве хоров» и «Маске». А в 2024 году он стал победителем «Аватара», где ему удавалось в течение всего сезона обводить жюри вокруг пальца в образе Страшилы. На 2025 год у IVAN тоже большие планы, в том числе участие в концерте Николая Носкова и, возможно, в новых ТВ-шоу. Портал «Страсти» пообщался с исполнителем и выяснил, с какими сложностями он столкнулся в «Аватаре», ждать ли его во втором сезоне «Звезд в джунглях» и на «Интервидении», а также планируют ли они с женой второго ребенка.
— IVAN, в первую очередь с прошедшими вас праздниками. Слышали, что Новый год вы встречали в новой квартире. Какие были эмоции при приобретении? Уже начали ремонт?
— Это первая своя недвижимость, поэтому мы пока в прострации и до конца еще не поняли, что живем в своей квартире. Сложно заниматься ремонтом квартиры, когда у тебя маленький ребенок, поэтому искали уже с отделкой и сильно заморачиваться не планируем.
— Ремонт – дело недешевое. Наверное, будете еще больше теперь работать, чтобы на все заработать? Сколько вообще рассчитываете потратить?
— Каких-то рамок особо нет, сколько нужно будет, столько и потрачу. Главное, чтобы дома было уютно и комфортно.
— 2024 год стал для вас довольно успешным. Чего стоит только победа в «Аватаре». Расскажите подробнее, как вы вообще согласились на эту авантюру? Сразу ли выбрали персонажа?
— Я вообще за любой кипишь, поэтому согласился сразу же, как услышал предложение. Мне проекты такие интересны. Тем более, я уже знал команду проекта, был уверен, что всё будет хорошо. Персонажа тоже выбрал сразу, мы и внешне похожи со Страшилой.
— А что было самое сложное?
— После «Маски» я особых сложностей не испытывал. Нужно было адаптироваться к тонкостям захвата движения: руки слишком близко к себе нельзя прижимать, голову можно поднимать до определенной высоты.
— Ожидали ли, что победите? Не расстроились, что пришлось разделить первое место?
— Каждый эфир мог быть для меня последним и, конечно же, я до конца не знал, стану ли победителем, но настрой всегда был боевой. Совсем не расстроился, что разделил первое место с таким мощным вокалистом, как Диана. Мне это даже было отчасти приятно.
— Если сравнивать участие в шоу «Аватар» и «Маска» - где труднее и интереснее и почему?
— Оба проекта очень интересные! Но в «Маске» было сложнее из-за самого костюма. После номера я вылезал из него насквозь мокрый. К тому же на сцене был маленький обзор. Но если бы мне предложили ещё раз принять участие, ни на секунду не сомневаясь, согласился бы повторить это приключение.
— Ждать ли вас теперь еще в каком-то проекте? Возможно, «Звезды в джунглях»?
— Я бы с радостью принял там участие.
— У вас, если не ошибаюсь, вышло уже два трека с Николаем Носковым. Как вам работа с ним? Не возникает ли сложностей из-за перенесенного артистом инсульта?
— Знаете, мы как-то за эти годы научились понимать друг друга. Он к аранжировкам очень скрупулезно относится, можем переделывать много раз. А вообще у Николая Ивановича записываются новые песни. В следующем году у него юбилей, поэтому надо как следует подготовиться к 70-летию.
— Поздравили его с прошедшим днем рождения?
— Конечно!
— В этом году Николай Носков готовит юбилейный концерт. Знаете ли что-то о его подготовке? Будете в качестве приглашенного гостя?
— У Николая Ивановича сейчас готовятся несколько концертов: 24 января и 6 апреля в Москве, в «Petter баре», 8 марта в КЗ «Москва», 29 марта в Санкт-Петербурге, в «Лахта холле». Я участвую в подготовке ко всем этим концертам. Поэтому не исключено, что буду приглашенным гостем и на юбилейном. В любом случае, я всегда буду где-то рядом.
— А с кем из отечественных артистов вы еще мечтаете поработать? Почему?
— С Владимиром Пресняковым, Леонидом Агутиным, Денисом Клявером. Кстати, со Стасом Ярушиным сейчас готовим песню. Мне нравится работать с музыкантами.
— Вы делились, что очень близки с продюсером Виктором Дробышем. Неужели ни разу за все время совместной работы у вас не случалось конфликтов? Хлопали дверью с заявлением «я ухожу»?
— Действительно, удивительно, но нет, не хлопал. Были взлеты, падения и, наверняка, еще будут. Но мы с ним всегда на одной стороне, он верит в меня, а я в него.
— Хочется немного еще затронуть тему вашей семьи. Вы ведь стали отцом. Уже привыкли к этой роли?
— Мне не верится, что дети так быстро растут. Она хвостиком ходит за мамой, просит меня почитать ей сказки и сыграть на гитаре, чтобы она потанцевала. Привык, конечно, а иногда думаю: «Нормально я Алину на кофе позвал». Всё слишком далеко зашло (Смеется).
— Стало ли сейчас легче или дочь все еще предносит сюрпризы?
— С ней стало интереснее. Всегда что-то новенькое придумывает и проявляет самостоятельность.
— А хотели ли бы, чтобы она пошла по вашим стопам, стала певицей?
— Хочу, чтобы была счастливой и здоровой, если для этого ей нужно будет петь, я всегда помогу и поддержу.
— Задумываетесь о еще одном ребенке? Возможно, мечтаете быть многодетным отцом?
— Как Бог даст, я не против.
— В 2016 году вы участвовали в конкурсе «Евровидение», а сейчас активно говорят о создании российского аналога «Интервидение». Если бы вам предложили представлять на нем Россию – согласились бы?
— Я только за! Да и Беларусь бы представил.
— Какие поставили себе цели на 2025 год? Чего ждать от вас поклонникам?
— Я хочу активно выпускать свои песни каждый месяц. Две уже почти готовы.
— Наш портал называются «Страсти», и мы всегда спрашиваем в интервью — что является страстью для вас?
— Моя страсть – гитары, их много не бывает. Постоянно то покупаю, то меняю, то разбираю. Вот недавно новую акустику приобрел.