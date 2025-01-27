«Виктор Дробыш верит в меня, а я в него»: артист IVAN о победе в «Аватаре», новой квартире и отцовстве

Артист IVAN известен многим не только своим творчеством, но и участием в телевизионных проектах. Зрители могли видеть его в «Главной сцене», «Пяти звездах», «Битве хоров» и «Маске». А в 2024 году он стал победителем «Аватара», где ему удавалось в течение всего сезона обводить жюри вокруг пальца в образе Страшилы. На 2025 год у IVAN тоже большие планы, в том числе участие в концерте Николая Носкова и, возможно, в новых ТВ-шоу. Портал «Страсти» пообщался с исполнителем и выяснил, с какими сложностями он столкнулся в «Аватаре», ждать ли его во втором сезоне «Звезд в джунглях» и на «Интервидении», а также планируют ли они с женой второго ребенка.

— IVAN, в первую очередь с прошедшими вас праздниками. Слышали, что Новый год вы встречали в новой квартире. Какие были эмоции при приобретении? Уже начали ремонт?

— Это первая своя недвижимость, поэтому мы пока в прострации и до конца еще не поняли, что живем в своей квартире. Сложно заниматься ремонтом квартиры, когда у тебя маленький ребенок, поэтому искали уже с отделкой и сильно заморачиваться не планируем.

— Ремонт – дело недешевое. Наверное, будете еще больше теперь работать, чтобы на все заработать? Сколько вообще рассчитываете потратить?

— Каких-то рамок особо нет, сколько нужно будет, столько и потрачу. Главное, чтобы дома было уютно и комфортно.

— 2024 год стал для вас довольно успешным. Чего стоит только победа в «Аватаре». Расскажите подробнее, как вы вообще согласились на эту авантюру? Сразу ли выбрали персонажа?

— Я вообще за любой кипишь, поэтому согласился сразу же, как услышал предложение. Мне проекты такие интересны. Тем более, я уже знал команду проекта, был уверен, что всё будет хорошо. Персонажа тоже выбрал сразу, мы и внешне похожи со Страшилой.

— А что было самое сложное?

— После «Маски» я особых сложностей не испытывал. Нужно было адаптироваться к тонкостям захвата движения: руки слишком близко к себе нельзя прижимать, голову можно поднимать до определенной высоты.

— Ожидали ли, что победите? Не расстроились, что пришлось разделить первое место?

— Каждый эфир мог быть для меня последним и, конечно же, я до конца не знал, стану ли победителем, но настрой всегда был боевой. Совсем не расстроился, что разделил первое место с таким мощным вокалистом, как Диана. Мне это даже было отчасти приятно.