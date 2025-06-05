«Все равно не смогу отвечать, будучи женатым человеком»: Артем Ткаченко рассказал о поклонницах

Актер Артем Ткаченко признался, что поклонницы не пишут ему любовные письма в соцсетях, так как они «приличные» и «воспитанные». Но даже если бы сообщения романтического характера и были, он бы все равно не стал на них отвечать. Об этом он рассказал в интервью «Страсти».

Ткаченко называют одним из самых красивых российских артистов. Однако, как оказалось, фанатки не «атакуют» его в Интернете признаниями в любви. Артем отметил, что действительно общается с некоторыми пользователями Сети, но только если тема разговора касается его работы.

«Мои поклонницы очень приличные, воспитанные люди. И мне не пишут любовных писем, слава Богу, потому что я же все равно не смогу на них отвечать, будучи женатым человеком. Иногда, когда у меня что-то спрашивают в соцсетях, я отвечаю. Не обязательно поклонницам, а просто интересующимся кино людям разного возраста. Бывает, пишут совсем дети 10-летние, девчонки или юноши, а бывает, что это взрослые люди. Поэтому это скорее не про любовные письма, а про общение, потому что, конечно, людям очень интересно и важно, если вдруг отвечает человек, которого они видят по телевизору. И ничего в этом страшного нет», - поделился актер.

Артем души не чает в своей супруге Екатерине Стеблиной. И ему нравится, что она тоже профессиональная актриса. По словам Ткаченко, она знает все тонкости и подводные камни этой работы.

«Она иногда со мной работает и в кадре, и на сцене, и терпеливо ждет меня, когда я на гастролях, или ездит вместе со мной», - рассказал Артем.

К слову, сейчас актер задействован с женой в одном спектакле под названием «Голова Джармуша». Изначально роль в нем предложили именно Екатерине. Но сценарий понравился и ее супругу, поэтому он попросил взять его в проект.

«Я прочел и был приятно удивлен, сказал: «Здорово, слушай, Катя, а спроси, может быть, там кто-то нужен в актерский состав, потому что мне тоже было бы интересно принять участие в таком проекте. Тем более, если ты там играешь. В кино мы неоднократно снимались вместе, в театре играли спектакль «Мизантроп». Мне было бы интересно попробовать вместе с супругой, и таким образом я пришел в этот спектакль», - признался Ткаченко.

Интервью с Артемом Ткаченко читайте на сайте «Страсти».